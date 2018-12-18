Король Бельгії прийняв відставку прем'єра

Король Бельгії Філіпп прийняв заяву прем'єр-міністра Шарля Мішеля про відставку та одночасно попросив його виконувати обов'язки глави уряду до виборів, які відбудуться у травні. Про це бельгійський королівський палац повідомив у п'ятницю, 21 грудня. Прохання про відставку Мішель подав королю 18 грудня. До цього бельгійський парламент висловив Мішелю недовіру.

Нагадаємо, 8 грудня Мішель оголосив, що його уряд працюватиме як уряд меншості. Заява пролунала після того, як найбільша партія коаліції, фламандська націоналістична партія N-VA ("Новий фламандський альянс"), вирішила залишити урядову коаліцію через незгоду з позицією Мішеля щодо міграційного пакту ООН. N-VA вимагала від прем'єра Бельгії відмовитися від підтримки пакту, на що той не погодився.

Ініційований ООН перший "Всесвітній пакт за безпечну, впорядковану і регульовану міграцію" 19 грудня остаточно затвердила Генасамблея ООН. У договорі закріплені 23 цілі, зокрема порятунок життів мігрантів, забезпечення доступних шляхів регульованої міграції, боротьба проти контрабандистів, допомога в інтеграції і усунення дискримінації. Документ відмовилися підписувати кілька країн ЄС, зокрема Австрія, Польща, Угорщина, Чехія, Болгарія та Словаччина, а також США та Ізраїль.

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