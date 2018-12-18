Король Бельгії не визначився щодо відставки прем'єр-міністра

Король Бельгії увечері вівторка, 18 грудня, призупинив рішення щодо відставки глави уряду країни Шарля Мішеля. Прем'єр-міністр Бельгії 18 грудня оголосив про свою відставку і спрямував відповідну заяву монарху. До цього бельгійський парламент висловив Мішелю недовіру. За таке рішення проголосували представники соціал-демократів за підтримки партії Зелених.

Нагадаємо, що у Бельгії вже понад десять днів триває урядова криза. 8 грудня Шарль Мішель оголосив, що його уряд працюватиме як уряд меншості. Заява пролунала після того, як найбільша партія коаліції, фламандська націоналістична партія N-VA ("Новий фламандський альянс"), вирішила залишити урядову коаліцію через незгоду з позицією Мішеля щодо міграційного пакту ООН. N-VA вимагала від прем'єра Бельгії відмовитися від підтримки пакту, на що той не погодився.

Ініційований ООН перший "Всесвітній пакт за безпечну, впорядковану і регульовану міграцію" 17 грудня остаточно затвердила Генасамблея ООН. У договорі закріплені 23 цілі, зокрема порятунок життів мігрантів, забезпечення доступних шляхів регульованої міграції, боротьба проти контрабандистів, допомога в інтеграції і усунення дискримінації. Документ відмовилися підписувати кілька країн ЄС, зокрема Австрія, Польща, Угорщина, Чехія, Болгарія та Словаччина, а також США та Ізраїль.