 Король Бельгії не визначився щодо відставки прем′єр-міністра | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.12.2018

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Новини

Король Бельгії не визначився щодо відставки прем'єр-міністра

Напередодні Шарль Мішель подав монарху прохання про відставку після того, як бельгійський парламент висловив йому недовіру. Урядовий криза в Бельгії стала наслідком незгоди щодо міграційного пакту ООН.

Шарль Мішель

Шарль Мішель

Король Бельгії увечері вівторка, 18 грудня, призупинив рішення щодо відставки глави уряду країни Шарля Мішеля. Прем'єр-міністр Бельгії 18 грудня оголосив про свою відставку і спрямував відповідну заяву монарху. До цього бельгійський парламент висловив Мішелю недовіру. За таке рішення проголосували представники соціал-демократів за підтримки партії Зелених.

Нагадаємо, що у Бельгії вже понад десять днів триває урядова криза. 8 грудня Шарль Мішель оголосив, що його уряд працюватиме як уряд меншості. Заява пролунала після того, як найбільша партія коаліції, фламандська націоналістична партія N-VA ("Новий фламандський альянс"), вирішила залишити урядову коаліцію через незгоду з позицією Мішеля щодо міграційного пакту ООН. N-VA вимагала від прем'єра Бельгії відмовитися від підтримки пакту, на що той не погодився.

Ініційований ООН перший "Всесвітній пакт за безпечну, впорядковану і регульовану міграцію" 17 грудня остаточно затвердила Генасамблея ООН. У договорі закріплені 23 цілі, зокрема порятунок життів мігрантів, забезпечення доступних шляхів регульованої міграції, боротьба проти контрабандистів, допомога в інтеграції і усунення дискримінації. Документ відмовилися підписувати кілька країн ЄС, зокрема Австрія, Польща, Угорщина, Чехія, Болгарія та Словаччина, а також США та Ізраїль.

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