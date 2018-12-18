Король Бельгії не визначився щодо відставки прем'єр-міністра

Напередодні Шарль Мішель подав монарху прохання про відставку після того, як бельгійський парламент висловив йому недовіру. Урядовий криза в Бельгії стала наслідком незгоди щодо міграційного пакту ООН.
Король Бельгії увечері вівторка, 18 грудня, призупинив рішення щодо відставки глави уряду країни Шарля Мішеля. Прем'єр-міністр Бельгії 18 грудня оголосив про свою відставку і спрямував відповідну заяву монарху. До цього бельгійський парламент висловив Мішелю недовіру. За таке рішення проголосували представники соціал-демократів за підтримки партії Зелених.
Нагадаємо, що у Бельгії вже понад десять днів триває урядова криза. 8 грудня Шарль Мішель оголосив, що його уряд працюватиме як уряд меншості. Заява пролунала після того, як найбільша партія коаліції, фламандська націоналістична партія N-VA ("Новий фламандський альянс"), вирішила залишити урядову коаліцію через незгоду з позицією Мішеля щодо міграційного пакту ООН. N-VA вимагала від прем'єра Бельгії відмовитися від підтримки пакту, на що той не погодився.
Ініційований ООН перший "Всесвітній пакт за безпечну, впорядковану і регульовану міграцію" 17 грудня остаточно затвердила Генасамблея ООН. У договорі закріплені 23 цілі, зокрема порятунок життів мігрантів, забезпечення доступних шляхів регульованої міграції, боротьба проти контрабандистів, допомога в інтеграції і усунення дискримінації. Документ відмовилися підписувати кілька країн ЄС, зокрема Австрія, Польща, Угорщина, Чехія, Болгарія та Словаччина, а також США та Ізраїль.
Прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель на тлі урядової кризи в країні заявив, що піде з посади. Перед цим парламент країни висловив йому вотум недовіри. (18.12.2018)
Після акції протесту проти міграційного пакту ООН у Брюсселі кілька сотень демонстрантів почали жбурляти каміння у будівлю Єврокомісії. У відповідь поліція застосувала силу і затримала майже 70 активістів. (16.12.2018)