Королева Великобританії схвалила призупинення роботи парламенту

Королева Великобританії Єлизавета ІІ погодилася на запропоновану прем'єр-міністром Борисом Джонсоном ініціативу тимчасово призупинити роботу парламенту. Згідно з офіційним повідомленням Таємної ради королеви, рішення про кількатижневу перерву в роботі депутатів було ухвалене королевою у середу, 28 серпня, в замку Балморал у Шотландії.

За оприлюдненим рішенням, парламент призупинить діяльність після дебатів 9 вересня і відновить її не раніше 14 жовтня. Утім, наступного тижня депутати ще встигнуть попрацювати, адже вже 3 вересня вони повернуться до роботи після літніх канікул.

Осінні паузи також є традиційними для роботи британського законодавчого органу і мають місце щороку. Партії використовують їх для проведення своїх з'їздів. Цього року ці заходи триватимуть з 14 вересня і до 2 жовтня. Однак рішення королеви призвело до того, що паузу буде продовжено майже на два тижні, зазначає агентство новин AFP.

Багато парламентарів вже закинули Джонсону прагнення обійти таким чином спротив парламенту проти виходу Великобританії з Європейського Союзу без угоди. Спікер законодавчого органу Джон Берков вже назвав ініціативу Джонсона "конституційним блюзнірством".

Джонсон, що оголосив про свій план у середу вранці, відкинув ці звинувачення, назвавши їх "повністю неправдивими", та пояснив, що таким чином депутати матимуть достатньо часу, аби порадитися щодо Brexit.

Більшість британців, утім, не підтримує ініціативу прем'єра. Про це свідчать результати оперативного опитування, проведеного 28 серпня компанією YouGov на замовлення видання The Times. Так, лише 27 відсотків респондентів позитивно висловилися щодо багатотижневого призупинення роботи парламенту. 47 відсотків опитаних виступили проти цієї ідеї.