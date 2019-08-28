 Королева Великобританії схвалила призупинення роботи парламенту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.08.2019

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Новини

Королева Великобританії схвалила призупинення роботи парламенту

Єлизавета ІІ підтримала пропозицію прем'єра Бориса Джонсона призупинити роботу парламенту до 14 жовтня через Brexit. Багато парламентарів закидають прем'єру прагнення у такий спосіб обійти спротив парламенту.

Королева Великобританії Єлизавета ІІ

Королева Великобританії Єлизавета ІІ

Королева Великобританії Єлизавета ІІ погодилася на запропоновану прем'єр-міністром Борисом Джонсоном ініціативу тимчасово призупинити роботу парламенту. Згідно з офіційним повідомленням Таємної ради королеви, рішення про кількатижневу перерву в роботі депутатів було ухвалене королевою у середу, 28 серпня, в замку Балморал у Шотландії.

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За оприлюдненим рішенням, парламент призупинить діяльність після дебатів 9 вересня і відновить її не раніше 14 жовтня. Утім, наступного тижня депутати ще встигнуть попрацювати, адже вже 3 вересня вони повернуться до роботи після літніх канікул.

Осінні паузи також є традиційними для роботи британського законодавчого органу і мають місце щороку. Партії використовують їх для проведення своїх з'їздів. Цього року ці заходи триватимуть з 14 вересня і до 2 жовтня. Однак рішення королеви призвело до того, що паузу буде продовжено майже на два тижні, зазначає агентство новин AFP.

Багато парламентарів вже закинули Джонсону прагнення обійти таким чином спротив парламенту проти виходу Великобританії з Європейського Союзу без угоди. Спікер законодавчого органу Джон Берков вже назвав ініціативу Джонсона "конституційним блюзнірством".

Джонсон, що оголосив про свій план у середу вранці, відкинув ці звинувачення, назвавши їх "повністю неправдивими", та пояснив, що таким чином депутати матимуть достатньо часу, аби порадитися щодо Brexit.

Більшість британців, утім, не підтримує ініціативу прем'єра. Про це свідчать результати оперативного опитування, проведеного  28 серпня компанією YouGov на замовлення видання The Times. Так, лише 27 відсотків респондентів позитивно висловилися щодо багатотижневого призупинення роботи парламенту. 47 відсотків опитаних виступили проти цієї ідеї.

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    Автор: Дмитро Каневський, Микита Баталов, Азад Сафаров


DW.COM

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Колишній мер Лондона, колишній очільник британського МЗС Борис Джонсон став новим головою консерваторів. Його робота на посаді прем'єра може ускладнитися через зроблені ним раніше різкі заяви на адресу політиків і країн. (23.07.2019)  

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