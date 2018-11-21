Корови з рогами, право та шахрайство: у Швейцарії відбулися три референдуми

У Швейцарії в неділю, 25 листопада, відбулися одразу три референдуми. Населення країни підтримало лише одну ініціативу - дозволити страховим компаніям наймати приватних детективів для стеження за людьми, яких підозрюють у зловживанні соціальними виплатами та страховками. Цю норму підтримали близько 65 відсотків виборців.

Найбільш поширеним у Швейцарії є шахрайство зі страховками від нещасних випадках та інвалідності, передає агенція AFP. Раніше компанії вже стежили за своїми клієнтами, але у 2016 році Європейський суд з прав людини заборонив це. Утім уряд наполягав, що таке стеження необхідне для зменшення шахрайства в страховій сфері та витрат фондів страхування. Детективи зможуть обмежено вести фотозйомку та аудіозапис, а також за рішенням суду в деяких випадках - встановлювати GPS на автомобілі підозрюваних. Загалом такі дії мають тривати не більше року, а підозрювані мають бути згодом поінформовані про спостереження.

Ще дві ініціативи на референдумах не набрали достатньої кількості голосів. Зокрема, була відхилена ініціатива "Швейцарське право передусім", яка пропонувала закріпити верховенство національного законодавства над міжнародним. Цю норму підтримали лише 34 відсотки виборців. Поставити на голосування це питання запропонувала консервативна Швейцарська народна партія (SVP). Представники бізнесу застерігали, що у разі ухвалення цієї норми під ризиком опиняться близько 400 міжнародних договорів, передає агенція dpa.

Окрім того, не знайшла достатньої підтримки ініціатива одного з фермерів щодо надання дотацій господарствам, які тримають корів з рогами - 55 відсотків виборців висловилися проти цього. За оцінками, на такі дотації мали б виділяти щорічно 15 мільйонів швейцарських франків. Зараз у швейцарських господарствах лише 10 відсотків з 1,5 мільйона корів мають роги. Проти цієї ініціативи виступав союз фермерок, який наполягав на тому, що тварини з рогами становлять більшу загрозу, а також уряд.