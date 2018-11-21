 Корови з рогами, право та шахрайство: у Швейцарії відбулися три референдуми | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Корови з рогами, право та шахрайство: у Швейцарії відбулися три референдуми

Виборці у Швейцарії дозволили страховим компаніям винаймати приватних детективів для стеження за потенційними шахраями. Водночас вони відхилили ініціативи щодо корів з рогами та верховенства національного права.

Швейцарці підтримали дозвіл на стеження за клієнтами страхових компаній

Швейцарці підтримали дозвіл на стеження за клієнтами страхових компаній

У Швейцарії в неділю, 25 листопада, відбулися одразу три референдуми. Населення країни підтримало лише одну ініціативу - дозволити страховим компаніям наймати приватних детективів для стеження за людьми, яких підозрюють у зловживанні соціальними виплатами та страховками. Цю норму підтримали близько 65 відсотків виборців.

Найбільш поширеним у Швейцарії є шахрайство зі страховками від нещасних випадках та інвалідності, передає агенція AFP. Раніше компанії вже стежили за своїми клієнтами, але у 2016 році Європейський суд з прав людини заборонив це. Утім уряд наполягав, що таке стеження необхідне для зменшення шахрайства в страховій сфері та витрат фондів страхування. Детективи зможуть обмежено вести фотозйомку та аудіозапис, а також за рішенням суду в деяких випадках - встановлювати GPS на автомобілі підозрюваних. Загалом такі дії мають тривати не більше року, а підозрювані мають бути згодом поінформовані про спостереження.

DW.COM

Під час референдуму 63 відсотки виборців в Ірландії висловились проти кримінальної відповідальності за богохульство. Одночасно громадяни переобрали на другий термін президента Майкла Хіггінса. (28.10.2018)

За результатами підрахунку 95 відсотків голосів, більшість жителів Нової Каледонії на референдумі про незалежність висловилися проти відділення від Франції. (04.11.2018)

Ще дві ініціативи на референдумах не набрали достатньої кількості голосів. Зокрема, була відхилена ініціатива "Швейцарське право передусім", яка пропонувала закріпити верховенство національного законодавства над міжнародним. Цю норму підтримали лише 34 відсотки виборців. Поставити на голосування це питання запропонувала консервативна Швейцарська народна партія (SVP). Представники бізнесу застерігали, що у разі ухвалення цієї норми під ризиком опиняться близько 400 міжнародних договорів, передає агенція dpa.

Окрім того, не знайшла достатньої підтримки ініціатива одного з фермерів щодо надання дотацій господарствам, які тримають корів з рогами - 55 відсотків виборців висловилися проти цього. За оцінками, на такі дотації мали б виділяти щорічно 15 мільйонів швейцарських франків. Зараз у швейцарських господарствах лише 10 відсотків з 1,5 мільйона корів мають роги. Проти цієї ініціативи виступав союз фермерок, який наполягав на тому, що тварини з рогами становлять більшу загрозу, а також уряд.

Дивитись відео 01:45
Now live
01:45 хв

Швейцарія - країна банків, сиру і... бункерів (04.12.2017)

Аудіо й відео до теми

Швейцарія - країна банків, сиру і... бункерів (04.12.2017)  

Реклама

Докладно

День пам'яті жертв Голодомору, Київ, Україна

Сергій Плохій: Пам'ять про Голодомор об'єднує суспільство

Після 2014 року значно більше українців вважають Голодомор геноцидом, переконаний історик Сергій Плохій. 

Анґела Меркель наголосила на важливості роботи G20

Меркель відзначила зусилля G20 у вирішенні проблем економіки

Разом країнам G20 вдається розв'язувати важливі питання світової економіки, зиск мають усі учасники, заявила Меркель.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  