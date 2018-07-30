Користувачі контролюватимуть, скільки часу проводити у Facebook та Instagram

Соціальні мережі Facebook та Instagram (обидві належать компанії Facebook Inc.) у середу, 1 серпня, оголосили про запровадження "нових інструментів, котрі допоможуть людям керувати своїм часом", повідомляє інформагенція AFP.

"Ми хочемо, аби час, який люди проводять у Facebook та Instagram, був цілеспрямованим, позитивним і надихаючим", - зазначено в спільному повідомленні соцмережевих гігантів.

Розробники сподіваються, що нові інструменти нададуть користувачам більше контролю над тим, скільки часу вони витрачають на кожній з платформ. Так, Facebook матиме щоденне нагадування, котре інформуватиме користувача, що час, відведений на перебування в соцмережі, сплив. Водночас, часовий ліміт кожен користувач зможе встановити для себе сам.

Останнім часом засновник Facebook Марк Цукерберг анонсував чимало нововведень у соціальній мережі. Зокрема, після скандалу із витоком даних компанія вклала чимало коштів у безпеку та конфіденційність.