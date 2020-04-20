 Коридор для туристів: як Чехія і Хорватія хочуть урятувати літній сезон | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

Коридор для туристів: як Чехія і Хорватія хочуть урятувати літній сезон

Чеські туристичні агентства запропонували створити так званий "коридор" для тих, хто хоче відпочити на Адріатичному узбережжі. Це може допомогти врятувати як плани чехів на літо, так і туристичний сезон у Хорватії.

Туристи у Хорватії (фото з архіву)

Глобальний локдаун завдав нищівного удару по туристичній галузі. За даними Всесвітньої туристичної організації ООН, цього року через пандемію COVID-19 туристичні потоки у світі зменшаться орієнтовно на 20-30 відсотків. За словами єврокомісара з питань внутрішніх ринків Тьєррі Бретона, тільки в європейській туристичній галузі збитки через пандемію очікуються на рівні близько мільярда євро на місяць.

Читайте також: Глава МЗС Німеччини застеріг щодо ризиків швидкого відкриття туристичних напрямків

Міністр туризму Хорватії Гарі Каппеллі в інтерв'ю газеті Glas Istre навів приголомшливі цифри: за попередніми підрахунками, доходи Хорватії від туризму цього року впадуть на 75 відсотків. Для Хорватії це дуже серйозні втрати, адже доходи від туризму становлять біля 20 відсотків ВВП країни. Минулого року дохід Хорватії від туризму сягнув рекордних 10 мільярдів євро. 

У пошуках шляхів виходу із кризи Асоціація туристичних агентств Чехії запропонувала ідею створення так званого "коронавірусного коридору" до Адріатичного узбережжя, що дозволить туристам уникнути обов'язкового на сьогодні 14-денного періоду самоізоляції після перетину хорватського кордону. Цю ідею прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович уже обговорив із своїм чеським колегою Андреєм Бабішем.

Читайте також: Туризм в умовах пандемії COVID-19: як європейці проведуть це літо?

План порятунку туристичного сезону

Асоціація туристичних агентств Чехії запропонувала чеському уряду укласти спеціальні угоди з країнами, які змогли взяти під контроль поширення коронавірусної інфекції на своїй території, - такими як Хорватія, Словаччина або більш віддаленими. 

Такий договір має надати можливість громадянам даних країн здійснювати поїздки в обох напрямках. Для початку планують відкрити пряме сполучення між Прагою та хорватськими містами Дубровник і Спліт. Також у Хорватії розглядають можливість відновлення роботи причалів, деяких кемпінгів і готелів у віддалених районах. Туристи з Чехії дуже важливі для Хорватії, адже узбережжя Далмації є одним із найпопулярніших серед них місць відпочинку. Минулого року свою відпустку в Хорватії провели понад 800 тисяч чеських громадян, що складає біля восьми відсотків населення країни. 

Хорватське місто Дубровник (фото 2017 року)

Туристичні міста, на кшталт хорватського Дубровника (архівне фото), залишилися без туристів через поширення коронавірусу

"Чехи - це саме той ринок, на який ми розраховували найбільше. Нам було зрозуміло, що вони можуть бути першими, хто буде готовий поїхати на Адріатику, і саме тому ми перебуваємо в постійному контакті з ними", - пояснює хорватському виданню Jutarnji List директор туристичного відомства округу Спліт-Далмація Йоско Стелла. 

Поступове скасування обмежень може також відновити потік туристів із сусідньої Словенії, жителі якої є найчисельнішими іноземними власниками житла у Хорватії. За словами міністра туризму Хорватії Гарі Каппеллі, зараз розглядається можливість дозволити іноземцям, які володіють нерухомістю або яхтами у Хорватії, відвідувати країну. 

Перші послаблення карантинних обмежень у деяких країнах також можуть допомогти Хорватії - до країни завдяки її вигідному географічному розташуванню можуть вирушити автотуристи. Хоча й тут не можна буде обійтися без певних обмежень. Загалом, за словами президента Німецької туристичної спілки Норберта Фібіґа (Norbert Fiebig), цьогорічне літо, безумовно, буде повністю відрізнятися від усього, що ми знали до цього часу.

Читайте також: Коронавірус і польоти: на авіапасажирів чекають нові правила

Попри деякі обнадійливі моменти, міністри туризму Чехії та Хорватії застерегли від передчасної ейфорії, адже для того, щоб усе запрацювало, необхідно вирішити ще багато проблемних питань, пов'язаних із транспортом, медико-епідеміологічними заходами, можливостями системи охорони здоров'я. Та й саме питання поширення коронавірусної інфекції ще не вирішене, а часткове відновлення туристичних потоків може звести нанівець уже докладені до боротьби з пандемією зусилля.

Складна ситуація не лише у Хорватії 

Згідно з прогнозами рейтингового агентства S&P Global Rating, сусіди Хорватії на узбережжі Адріатики - Албанія й Чорногорія - також сильно постраждають від падіння туристичних доходів, адже левову частку надходжень до бюджету цих країн формує саме туристична галузь.

За даними моніторингу Європейського банку реконструкції та розвитку, для Албанії, Хорватії, Чорногорії та Грузії найбільшою проблемою є майже повна зупинка роботи туристичного сектору, бо авіасполучення відсутнє, а готелі й ресторани закриті. При цьому на туристичний сектор даних країн припадає чверть або більше їхнього ВВП.

Австрія може пустити туристів з Німеччини

За даними австрійського експерта з питань туризму Андреаса Райтера (Andreas Reiter), це літо можуть не пережити дві третини туристичних компаній Австрії, у якій туристична галузь становить найбільшу частку ВВП серед країн ЄС. Найтяжчим ударом для неї стала відсутність туристів з Німеччини, які забезпечували половину доходів у туристичній галузі Австрії.

Міністерка туризму Австрії Елізабет Кестінґер (Elisabeth Köstinger) заявила, що німецькі туристи можуть повернутися до країни вже влітку. "Обмеження свободи пересування залишатиметься з нами на найближчі кілька місяців. Але якщо ситуація в інших країнах розвиватиметься у позитивному напрямку, як, наприклад, у Німеччині, то, безумовно, є можливість підписання певних двосторонніх угод", - заявила Кестінґер. Згідно з офіційною статистикою, минулого літа німецькі туристи становили понад 30 відсотків від усіх відпочивальників, які приїхали до Австрії.

  • Вічне місто завмерло Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Рим - вічне місто завмерло

    Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.

  • Порожній Мілан На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Порожній Мілан

    На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.

  • Спорожнілі площі Мадрида Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Спорожнілі площі Мадрида

    Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.

  • Самотній собор святого Стефана Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені усі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Самотній собор святого Стефана

    Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені всі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.

  • Чехія відмежувалася від світу Карлів міст у Празі зазвичай прогинається під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Чехія відмежувалася від світу

    Карлів міст у Празі зазвичай "прогинається" під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.

  • Надзвичайний стан у Франції Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів військовими союзниками, наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Надзвичайний стан у Франції

    Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів "військовими союзниками", наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.

  • Пам'ятки Берліна закриті У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Пам'ятки Берліна закриті

    У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з "надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою".

  • Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Туризм у стані коми

    Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.

    Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ


Також за темою

Prag: Blick über die Moldau und die Karlsbrücke zur Burg mit Dom

Президент Чехії пропонує закрити кордони країни на рік 20.04.2020

Чехії слід тримати кордони закритими упродовж року, щоб уникнути другої хвилі епідемії коронавірусу, заявив президент цієї країни Мілош Земан. Він порадив чехам провести літню відпустку на батьківщині.

Symbolbild Flip Flops im Urlaub

Туризм в умовах пандемії COVID-19: як європейці проведуть це літо? 17.04.2020

Внутрішній автомобільний туризм може стати головним трендом 2020 року. У деяких популярних туристичних регіонах ЄС літній відпочинок може виявитися або дуже дорогим, або ж особливо вигідним.

Italien Turin | Klassenraum wird desinfiziert

Коронавірус в Італії: як вчать дітей під час пандемії - "Європа у фокусі" (відео) 23.03.2020

Україна: радіоактивні руїни Чорнобиля приваблюють тисячі туристів. Росія: народна медицина та свячена вода проти коронавірусу. Чехія: завгосп ядерного бункера - робота мрії під землею.

Реклама

Докладно

Туристи у Хорватії (фото з архіву)

Коридор для туристів із Чехії до Хорватії на час пандемії?

Чеські туристичні компанії запропонували створити так званий "коридор" для туристів до Адріатичного моря.  

Закриті ринки і тонни овочів на смітниках: що робити фермерам? (27.04.2020)

Через закриті на карантин продовольчі ринки українські фермери не можуть реалізувати сезонні овочі та іншу сільськогосподарську продукцію. Тонни непроданої городини опинилися на стихійних сміттєзвалищах, а українцям доводиться переплачувати за ці ж продукти в супермаркетах. Фермери вважають це безглуздям і дискримінацією. Дивіться чому.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  