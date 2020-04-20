Коридор для туристів: як Чехія і Хорватія хочуть урятувати літній сезон

Глобальний локдаун завдав нищівного удару по туристичній галузі. За даними Всесвітньої туристичної організації ООН, цього року через пандемію COVID-19 туристичні потоки у світі зменшаться орієнтовно на 20-30 відсотків. За словами єврокомісара з питань внутрішніх ринків Тьєррі Бретона, тільки в європейській туристичній галузі збитки через пандемію очікуються на рівні близько мільярда євро на місяць.

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Міністр туризму Хорватії Гарі Каппеллі в інтерв'ю газеті Glas Istre навів приголомшливі цифри: за попередніми підрахунками, доходи Хорватії від туризму цього року впадуть на 75 відсотків. Для Хорватії це дуже серйозні втрати, адже доходи від туризму становлять біля 20 відсотків ВВП країни. Минулого року дохід Хорватії від туризму сягнув рекордних 10 мільярдів євро.

У пошуках шляхів виходу із кризи Асоціація туристичних агентств Чехії запропонувала ідею створення так званого "коронавірусного коридору" до Адріатичного узбережжя, що дозволить туристам уникнути обов'язкового на сьогодні 14-денного періоду самоізоляції після перетину хорватського кордону. Цю ідею прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович уже обговорив із своїм чеським колегою Андреєм Бабішем.

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План порятунку туристичного сезону

Асоціація туристичних агентств Чехії запропонувала чеському уряду укласти спеціальні угоди з країнами, які змогли взяти під контроль поширення коронавірусної інфекції на своїй території, - такими як Хорватія, Словаччина або більш віддаленими.

Такий договір має надати можливість громадянам даних країн здійснювати поїздки в обох напрямках. Для початку планують відкрити пряме сполучення між Прагою та хорватськими містами Дубровник і Спліт. Також у Хорватії розглядають можливість відновлення роботи причалів, деяких кемпінгів і готелів у віддалених районах. Туристи з Чехії дуже важливі для Хорватії, адже узбережжя Далмації є одним із найпопулярніших серед них місць відпочинку. Минулого року свою відпустку в Хорватії провели понад 800 тисяч чеських громадян, що складає біля восьми відсотків населення країни.

Туристичні міста, на кшталт хорватського Дубровника (архівне фото), залишилися без туристів через поширення коронавірусу

"Чехи - це саме той ринок, на який ми розраховували найбільше. Нам було зрозуміло, що вони можуть бути першими, хто буде готовий поїхати на Адріатику, і саме тому ми перебуваємо в постійному контакті з ними", - пояснює хорватському виданню Jutarnji List директор туристичного відомства округу Спліт-Далмація Йоско Стелла.

Поступове скасування обмежень може також відновити потік туристів із сусідньої Словенії, жителі якої є найчисельнішими іноземними власниками житла у Хорватії. За словами міністра туризму Хорватії Гарі Каппеллі, зараз розглядається можливість дозволити іноземцям, які володіють нерухомістю або яхтами у Хорватії, відвідувати країну.

Перші послаблення карантинних обмежень у деяких країнах також можуть допомогти Хорватії - до країни завдяки її вигідному географічному розташуванню можуть вирушити автотуристи. Хоча й тут не можна буде обійтися без певних обмежень. Загалом, за словами президента Німецької туристичної спілки Норберта Фібіґа (Norbert Fiebig), цьогорічне літо, безумовно, буде повністю відрізнятися від усього, що ми знали до цього часу.

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Попри деякі обнадійливі моменти, міністри туризму Чехії та Хорватії застерегли від передчасної ейфорії, адже для того, щоб усе запрацювало, необхідно вирішити ще багато проблемних питань, пов'язаних із транспортом, медико-епідеміологічними заходами, можливостями системи охорони здоров'я. Та й саме питання поширення коронавірусної інфекції ще не вирішене, а часткове відновлення туристичних потоків може звести нанівець уже докладені до боротьби з пандемією зусилля.

Складна ситуація не лише у Хорватії

Згідно з прогнозами рейтингового агентства S&P Global Rating, сусіди Хорватії на узбережжі Адріатики - Албанія й Чорногорія - також сильно постраждають від падіння туристичних доходів, адже левову частку надходжень до бюджету цих країн формує саме туристична галузь.

За даними моніторингу Європейського банку реконструкції та розвитку, для Албанії, Хорватії, Чорногорії та Грузії найбільшою проблемою є майже повна зупинка роботи туристичного сектору, бо авіасполучення відсутнє, а готелі й ресторани закриті. При цьому на туристичний сектор даних країн припадає чверть або більше їхнього ВВП.

Австрія може пустити туристів з Німеччини

За даними австрійського експерта з питань туризму Андреаса Райтера (Andreas Reiter), це літо можуть не пережити дві третини туристичних компаній Австрії, у якій туристична галузь становить найбільшу частку ВВП серед країн ЄС. Найтяжчим ударом для неї стала відсутність туристів з Німеччини, які забезпечували половину доходів у туристичній галузі Австрії.

Міністерка туризму Австрії Елізабет Кестінґер (Elisabeth Köstinger) заявила, що німецькі туристи можуть повернутися до країни вже влітку. "Обмеження свободи пересування залишатиметься з нами на найближчі кілька місяців. Але якщо ситуація в інших країнах розвиватиметься у позитивному напрямку, як, наприклад, у Німеччині, то, безумовно, є можливість підписання певних двосторонніх угод", - заявила Кестінґер. Згідно з офіційною статистикою, минулого літа німецькі туристи становили понад 30 відсотків від усіх відпочивальників, які приїхали до Австрії.