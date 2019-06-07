 Кореспондента ″Медузи″ Івана Голунова відправили під домашній арешт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.06.2019

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Новини

Кореспондента "Медузи" Івана Голунова відправили під домашній арешт

Суд у Москві відправив журналіста інтернет-видання "Медуза" Івана Голунова під домашній арешт на два місяці. Йому закидають спробу збуту наркотиків.

Акція поблизу суду з вимогою звільнити Івана Голунова

Акція поблизу суду з вимогою звільнити Івана Голунова

Нікулінський районний суд Москви у суботу, 8 червня, вирішив відправити журналіста інтернет-видання "Медуза" Івана Голунова під домашній арешт до 7 серпня. Його обвинувачують з спробі збуту наркотиків. Прокурор просив затримати журналіста на два місяці. 

Іван Голунов відкидає обвинувачення. "Я ніколи не вживав наркотики. З моменту фактичного затримання мені не говорили, в чому мене звинувачують. Про наркотики я дізнався тільки в кабінеті у слідчого", - сказав журналіст. Він заявив, що пов'язує кримінальне переслідування зі своїм журналістським розслідуванням у сфері похоронної індустрії.

Адвокат журналіста Дмитро Джулай наголосив, що доказів провини його підзахисного немає. За його словами, співробітники поліції мали можливість підкинути наркотики - до моменту особистого огляду Голунов вже кілька годин був в наручниках. Захист просив відправити журналіста під домашній арешт.

Нагадаємо, що Івана Голунова затримали у Москві 6 червня за підозрою в спробі збуту наркотиків. Журналіст встиг повідомити через друзів, що йому підкинули два пакети з невідомою речовиною, поінформувала редакція "Медузи". За даними поліції РФ при особистому огляді у Голунова було вилучено чотири грами метілефедрона, а у квартирі - близько п'яти грамів кокаїну. 

Журналіст відкидає обвинувачення. Редакція "Медузи" також заявила, що переконана в невинуватості Голунова, і що його переслідують через журналістську діяльність. Адвокати журналіста заявили про численні порушення, допущені співробітниками поліції, які проводили затримання.

Акції протесту

З 7 червня в Москві та інших містах Росії проходять пікети на підтримку журналіста. Звільнити журналіста закликали посольство США в РФ, ОБСЄ, російські співаки Борис Гребєнщиков, Юрій Шевчук, телеведучій Володимир Познер, петицію щодо його звільнення на Change.org підписали вже понад 61 тисяча людей. Свої підписи під відкритим листом профспілки журналістів і працівників ЗМІ з вимогою звільнити Голунова поставили майже три тисячі російських журналістів.

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Через статтю про спікерку російської Ради Федерації Валентину Матвієнко з російського видання "Коммерсантъ" звільнили спецкора та замредактора відділу політики. Після цього звільнився весь відділ політики газети. (20.05.2019)

У "Медузі" вважають, що переслідування Івана Голунова пов'язане з його професійною діяльністю. Московська поліція заявляє про вилучені у журналіста наркотики. (07.06.2019)

8 червня Голунову було пред'явлено офіційне звинувачення у замаху на незаконний збут наркотиків в особливо великих розмірах. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 20 років. В обвинувальній постанові говориться, що Голунов, за припущенням слідства, зберігав три згортки з наркотиками у своїй квартирі, а два інших були виявлені під час огляду в його рюкзаку.

Того ж дня журналіста доставили до лікарні. За словами глави міжнародної правозахисної групи "Агора" Павла Чикова, лікар "швидкої допомоги", оглянувши Івана Голунова у відділенні поліції, діагностував у нього струс мозку і підозру на перелом ребер.

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Бараняча голова та жалобний вінок: Росія та її свобода слова (09.01.2019)

Посилання в інтернеті

Розслідування Івана Голунова

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У "Медузі" вважають, що переслідування Івана Голунова пов'язане з його професійною діяльністю. Московська поліція заявляє про вилучені у журналіста наркотики.

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