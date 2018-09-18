Кораблі ВМС України увійшли в Азовське море

Пошуково-рятувальне судно "Донбас" і морський буксир "Корець" Військово-морських сил України, які прямують з Одеси в Азовське море, пройшли під арками Керченського мосту. Про це у неділю, 23 вересня, повідомив генеральний директор так званих "Кримських морських портів" Олексій Волков.

"Українська "ескадра" (…) пройшла під мостом. Супровід забезпечено", - написав Волков на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Українські кораблі супроводжували кораблі берегової охорони управління ФСБ РФ, пише "Інтерфакс".

За даними "Українського мілітарного порталу", з порту Бердянську для зустрічі пошуково-рятувального судна "Донбас" та морського буксиру "Корець" у напрямку Керченської протоки вирушили малі броньовані артилерійські катери "Кременчук" та "Лубни". Вони були доставлені до Бердянська на початку вересня та вже спущені на воду.

Нагадаємо, що Україна планує до кінця поточного року створити військово-морську базу в Азовському морі. На думку уряду, така база "створить умови для відсічі" агресивних дій РФ у цьому регіоні. У середині вересня у Бердянську відбувся спуск на воду перших артилерійських катерів військово-морських сил України, котрі базуватимуться в Азовському морі.