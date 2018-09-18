 Кораблі ВМС України увійшли в Азовське море | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.09.2018

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Новини

Кораблі ВМС України увійшли в Азовське море

Два кораблі Військово-морських сил України пройшли під Керченським мостом та увійшли до Азовського моря. До кінця року у Бердянську створять базу ВМС України.

Керченський міст

Керченський міст

Пошуково-рятувальне судно "Донбас" і морський буксир "Корець" Військово-морських сил України, які прямують з Одеси в Азовське море, пройшли під арками Керченського мосту. Про це у неділю, 23 вересня, повідомив генеральний директор так званих "Кримських морських портів" Олексій Волков.

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Протягом кількох останніх місяців Росія затримала в Азовському морі 120 суден під прапорами країн ЄС. У Європарламенті висловлюють своє занепокоєння цією практикою. (20.09.2018)

З огляду на зростання російської присутності в регіоні Україна планує до кінця року створити військово-морську базу в Азовському морі, повідомили в Кабміні. Президент закидає Москві спроби "окупувати" море. (17.09.2018)

"Українська "ескадра" (…) пройшла під мостом. Супровід забезпечено", - написав Волков на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Українські кораблі супроводжували кораблі берегової охорони управління ФСБ РФ, пише "Інтерфакс".

За даними "Українського мілітарного порталу", з порту Бердянську для зустрічі пошуково-рятувального судна "Донбас" та морського буксиру "Корець" у напрямку Керченської протоки вирушили малі броньовані артилерійські катери "Кременчук" та "Лубни". Вони були доставлені до Бердянська на початку вересня та вже спущені на воду.

Нагадаємо, що Україна планує до кінця поточного року створити військово-морську базу в Азовському морі. На думку уряду, така база "створить умови для відсічі" агресивних дій РФ у цьому регіоні. У середині вересня у Бердянську відбувся спуск на воду перших артилерійських катерів військово-морських сил України, котрі базуватимуться в Азовському морі.

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