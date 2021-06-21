Урожайний рік для німецьких постачальників у галузі кораблебудування

Німецька індустрія кораблебудування страждає від жорсткої конкуренції. Перед усім конкуренція у східній Азії створює проблеми у спорудженні німецьких верфей. Але саме ця обставина сприяє успішному бізнесу німецьких постачальників у галузі кораблебудування – вони все частіше отримують замовлення з-за кордону на свої високоякісні комплектуючи до кораблів.