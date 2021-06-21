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Кораблебудування

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кораблебудування".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Україна і Великобританія спільно будуватимуть військові кораблі

Україна і Великобританія спільно будуватимуть військові кораблі 21.06.2021

Меморандум про реалізацію проєктів морського партнерства підписали міністр з питань оборонних закупівель Сполученого Королівства та заступник міністра оборони України.
США передадуть Україні три катери Island до кінця 2021 року - ВМС ЗСУ

США передадуть Україні три катери Island до кінця 2021 року - ВМС ЗСУ 29.01.2020

Перші два катери увійдуть до складу Військово-морських сил ЗС України вже в травні 2021 року, повідомив начальник управління кораблебудування командування ВМС ЗС України Василь Радчук.

Фотогалерея: Швидше, вище, сильніше - гігантоманія у кораблебудуванні

Фотогалерея: Швидше, вище, сильніше - гігантоманія у кораблебудуванні 26.03.2018

Найбільший контейнеровоз у світі вміщує майже 21,5 тисячі контейнерів, а найдорожчий корабель належить армії США і коштував 13 мільярдів доларів. Найбільші, найдовші та найособливіші судна - у фотодобірці DW.
Швидше, вище, сильніше: гігантоманія у кораблебудуванні

Швидше, вище, сильніше: гігантоманія у кораблебудуванні 26.03.2018

Найбільший контейнеровоз у світі вміщує майже 21,5 тисячі контейнерів, а найдорожчий корабель належить армії США і коштував 13 мільярдів доларів. Найбільші, найдовші та найособливіші судна - у фотодобірці DW.
П'ять загроз Керченського мосту для України і не тільки

П'ять загроз Керченського мосту для України і не тільки 07.08.2017

Керченський міст може стати клапаном, який регулює тиск Москви на Київ, обмежуючи судноплавство в українські порти Азовського моря. При цьому мосту загрожує самознищення, вважають деякі навіть російські експерти.

Шлюзи Панамського каналу

Нарешті відкрили: новий Панамський канал 27.06.2016

Розширений Панамський канал відкрили знову після дев'яти років будівельних робіт. Відтепер головною водною артерією Америки зможуть проходити контейнеровози, які здатні перевозити до 14 тисяч контейнерів.
Das Frachtschiff Cap San Diego läuft am 09.05.2013 bei der Einlaufparade des größten Hafenfestes der Welt im Hafen von Hamburg ein. Foto: Sven Hoppe/dpa

День народження Гамбурзького порту 13.05.2013

500 об'єктів, у тому числі каруселі та "чортове колесо", підготували для публіки до 824-го дня народження порту. Портове свято із 9 по 12 травня було водночас виставкою технічних можливостей сучасного мореплавства.
Майбутнє українського суднобудування

Майбутнє українського суднобудування 08.01.2006

Україна відроджує свій транспортний флот, строк експлуатації якого закінчився ще 15 року тому. Суднобудівники Миколаївського суднобудівного заводу передали замовнику перше головне судно «Микола Бобровніков» серії «Буг».
Урожайний рік для німецьких постачальників у галузі кораблебудування

Урожайний рік для німецьких постачальників у галузі кораблебудування 08.07.2005

Німецька індустрія кораблебудування страждає від жорсткої конкуренції. Перед усім конкуренція у східній Азії створює проблеми у спорудженні німецьких верфей. Але саме ця обставина сприяє успішному бізнесу німецьких постачальників у галузі кораблебудування – вони все частіше отримують замовлення з-за кордону на свої високоякісні комплектуючи до кораблів.