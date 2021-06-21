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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кораблебудування".
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Німецька індустрія кораблебудування страждає від жорсткої конкуренції. Перед усім конкуренція у східній Азії створює проблеми у спорудженні німецьких верфей. Але саме ця обставина сприяє успішному бізнесу німецьких постачальників у галузі кораблебудування – вони все частіше отримують замовлення з-за кордону на свої високоякісні комплектуючи до кораблів.