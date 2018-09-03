Концерт проти ксенофобії у Хемніці відвідали 50 тисяч осіб

У Хемніці організували концерт проти ксенофобії та расизму, який зібрав 50 тисяч глядачів. За даними поліції, захід пройшов мирно. Це місто на сході Німеччині останніми днями охопили масові протести ультраправих.
Близько 50 тисяч осіб відвідали в понеділок, 3 вересня, концерт проти ксенофобії та расизму у німецькому місті Хемніці, колишньому Карл-Маркс-Штадті, повідомляє інформагентство epd з посиланням на міську владу.
Безкоштовний концерт відбувся під гаслом "Нас більше". У ньому взяли участь такі відомі німецькі гурти, як Die Toten Hosen, Feine Sahne Fischfilet, Kraftklub, а також репер Marteria. За даними поліції, захід пройшлов мирно.
Нагадаємо, що в ніч на 26 серпня в Хемніці був убитий 35-річний німець. Згодом стало відомо, у вбивстві підозрюються іракець та сирієць. Після цього у місті відбулися масові демонстрації за участю праворадикалів та їхніх противників. Під час акцій були сутички правих радикалів з мігрантами та поліцейськими. Події у Хемніці викликали резонанс в усій Німеччині та далеко за її межами.
1 вересня у Хемніці відбулося дві акції - одну з них провели противники ксенофобії, а другу - правопопулісти. Під час цих масових заходів було травмовано 18 осіб. Крім того, поліцейськими було зафіксовано під час демонстрацій 37 правопорушень.
Правий радикалізм становить у Східній Німеччині більшу проблему, ніж на заході країни, вважають дві третини жителів ФРН. Тим часом глава МЗС країни Гайко Маас закликав німців активніше виступати проти расизму. (02.09.2018)