 Концерт проти ксенофобії у Хемніці відвідали 50 тисяч осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Концерт проти ксенофобії у Хемніці відвідали 50 тисяч осіб

У Хемніці організували концерт проти ксенофобії та расизму, який зібрав 50 тисяч глядачів. За даними поліції, захід пройшов мирно. Це місто на сході Німеччині останніми днями охопили масові протести ультраправих.

Глядачі на антирасистському концерті в Хемінці

Глядачі на антирасистському концерті в Хемінці

Близько 50 тисяч осіб відвідали в понеділок, 3 вересня, концерт проти ксенофобії та расизму у німецькому місті Хемніці, колишньому Карл-Маркс-Штадті, повідомляє інформагентство epd з посиланням на міську владу.

Безкоштовний концерт відбувся під гаслом "Нас більше". У ньому взяли участь такі відомі німецькі гурти, як Die Toten Hosen, Feine Sahne Fischfilet, Kraftklub, а також репер Marteria. За даними поліції, захід пройшлов мирно.

Нагадаємо, що в ніч на 26 серпня в Хемніці був убитий 35-річний німець. Згодом стало відомо, у вбивстві підозрюються іракець та сирієць. Після цього у місті відбулися масові демонстрації за участю праворадикалів та їхніх противників. Під час акцій були сутички правих радикалів з мігрантами та поліцейськими. Події у Хемніці викликали резонанс в усій Німеччині та далеко за її межами.

Дивитись відео 01:33
Now live
01:33 хв

Неонацисти в німецьких тюрмах

1 вересня у Хемніці відбулося дві акції - одну з них провели противники ксенофобії, а другу - правопопулісти. Під час цих масових заходів було травмовано 18 осіб. Крім того, поліцейськими було зафіксовано під час демонстрацій 37 правопорушень.

DW.COM

Підсумок акцій у Хемніці: 18 травмованих, 37 правопорушень  

Більшість німців вважає правий радикалізм проблемою Східної Німеччини

Правий радикалізм становить у Східній Німеччині більшу проблему, ніж на заході країни, вважають дві третини жителів ФРН. Тим часом глава МЗС країни Гайко Маас закликав німців активніше виступати проти расизму. (02.09.2018)  

Хемніц: пошук діалогу на тлі протестів

Близько тисячі людей вийшли увечері у четвер у Хемніці на протестну акцію правопопулістської організації Pro Chemnitz. Тим часом прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер проводить зустріч із громадськістю. (30.08.2018)  

Аудіо й відео до теми

Неонацисти в німецьких тюрмах  

Також за темою

Deutschland Jahrestag 25 Jahre Solinger Brandanschlag | Angela Merkel, Mevluede Genc, Armin Laschet und Mevlut Cavusoglu

Меркель пообіцяла послідовну боротьбу з правим екстремізмом 29.05.2018

Канцлерка ФРН Анґела Меркель на заході з нагоди 25-х роковин трагедії в Золінгені наголосила, що правий екстремізм у Німеччині не подолано і люди продовжують зазнавати нападів з ксенофобських мотивів.

Deutschland Demonstranten verbrennen Fahne mit Davidstern in Berlin

Коментар: Ненависть до євреїв в Європі - досить! 30.03.2018

Вбивство у Парижі старенької жінки, яка пережила Голокост, шокувало Європу. Але навряд чи ним когось здивуєш, адже антисемітизм є усюдисущим в Європі, констатує Мішель Фрідман.

Polen Rassismus FLüchtlinge

У Польщі побільшало нападів на ґрунті ксенофобії 07.08.2017

Майже щодня у Польщі стаються напади на іноземців. Опозиція покладає провину за це на правлячих правопопулістів. Уряд рідко дистанціюється від расистських нападів.

Реклама

Докладно

Аби зібрати антимігрантський альянс у ЄС, Віктор Орбан хоче залучитися підтримкою Італії

Італія та Угорщина - разом проти мігрантів

Угорський прем'єр Орбан націлився зібрати антимігрантську коаліцію в ЄС. Допомогти йому має важковаговик ЄС - Італія. 

Маурісіо Макрі

В Аргентині через кризу скорочують кількість міністерств

На тлі рекордного падіння курсу песо, влада оголосила про низку заходів із метою запобігти поглибленню кризи. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  