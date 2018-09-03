Концерт проти ксенофобії у Хемніці відвідали 50 тисяч осіб

Близько 50 тисяч осіб відвідали в понеділок, 3 вересня, концерт проти ксенофобії та расизму у німецькому місті Хемніці, колишньому Карл-Маркс-Штадті, повідомляє інформагентство epd з посиланням на міську владу.

Безкоштовний концерт відбувся під гаслом "Нас більше". У ньому взяли участь такі відомі німецькі гурти, як Die Toten Hosen, Feine Sahne Fischfilet, Kraftklub, а також репер Marteria. За даними поліції, захід пройшлов мирно.

Нагадаємо, що в ніч на 26 серпня в Хемніці був убитий 35-річний німець. Згодом стало відомо, у вбивстві підозрюються іракець та сирієць. Після цього у місті відбулися масові демонстрації за участю праворадикалів та їхніх противників. Під час акцій були сутички правих радикалів з мігрантами та поліцейськими. Події у Хемніці викликали резонанс в усій Німеччині та далеко за її межами.

Дивитись відео 01:33 Now live 01:33 хв Неонацисти в німецьких тюрмах

1 вересня у Хемніці відбулося дві акції - одну з них провели противники ксенофобії, а другу - правопопулісти. Під час цих масових заходів було травмовано 18 осіб. Крім того, поліцейськими було зафіксовано під час демонстрацій 37 правопорушень.