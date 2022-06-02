Концерт Біллі Айліш у Бонні: з українським прапором у руках

Американська співачка Біллі Айліш у середу, 1 червня, дала концерт у західнонімецькому місті Бонн. Виступом у колишній столиці ФРН виконавиця, яка вважається однією з найбільших поп-зірок нашого часу, розпочала своє європейське турне.

Без музичних надмірностей

Розрахована приблизно на дві тисячі глядачів зала "Телеком Форум", де 20-річна артистка з Лос-Анджелеса дала камерний акустичний концерт, просто вибухнув, коли тендітна дівчина, одягнена в чорний джемпер і штани в її коронному стилі oversize, вийшла на сцену. "Біллі! Біллі! Біллі!", - із захопленням скандували глядачі.

Біллі Айліш сідає на стілець, бере мікрофон, вимовляє: "Я так рада вас бачити!" І починає співати. Жодних музичних надмірностей: тільки голос Біллі, звуки гітари та синтезатора, на яких співачці акомпанує її старший брат Фіннеас О'Коннелл.

Несподівано із глядацької зали на сцену кинули український прапор. Біллі Айліш підняла його, поцілувала та, притиснувши до грудей, продовжила співати, виконуючи композицію Happier Than Ever. Айліш співає майже пошепки. Зала завмирає, слухаючи свого кумира.

Парад хітів

Також ​​на концерті у Бонні Айліш виконала свій мега-хіт Bad Guy та композицію Ocean Eyes, яку написав Фіннеас. Ця пісня запалила чарти у 2015 році, коли Біллі було лише 13 років. Саме ця пісня стала відправною точкою для Айліш у світ шоубізнесу.

Біллі заспівала також No Time To Die, написану для фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати" - пісню, за виконання якої дівчина наприкінці березня отримала премію "Оскар".

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То похмура, то джазова, то лірична, - вміння перевтілюватися, виконавчий талант і музика, яка поза жанрами та стандартами, зробили Біллі не лише іконою підлітків. Її талант сьогодні визнає і найвибагливіша публіка, у тому числі - музичні критики та продюсери.

Наприкінці концерту Біллі Айліш підняла український прапор та попрощалася зі своїми шанувальниками. "Через кілька тижнів я буду в Кельні. Може, ми ще зустрінемося там?" – звертається вона до зали. У Німеччині, крім Кельна, Біллі виступить у Франкфурті-на-Майні та Берліні. Це лише початок її великого європейського турне.

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