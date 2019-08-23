Концентрація парникових газів в атмосфері залишається рекордно високою

Попри скорочення промислового виробництва через пандемію COVID-19 і карантинні обмеження, рівень парникових газів в атмосфері Землі як і раніше залишається рекордно високом. Про це повідомили експерти Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) у понеділок, 23 листопада.

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"Режим ізоляції дозволив скоротити викиди в атмосферу багатьох шкідливих речовин і парникових газів, таких як СО2", йдеться в повідомленні на сайті ВМО. Однак після рекордного збільшення викидів вуглекислого газу (СО2) у 2019 році, цього року його обсяг все одно залишається високим.

"Таких темпів зростання за всю історію спостережень ще не було. Скорочення викидів, пов'язане з карантином, - це лише крихітний викид на довгостроковому графіку. Нам потрібне стійке згладження кривої", - сказав генеральний секретар ВМО Петтері Таалас.

За його словами, останнього разу схожа концентрація CO2 на Землі спостерігалася 3-5 мільйонів років тому, коли температура була на 2-3 градуси вище, а рівень моря був на 10-20 метрів вище, ніж зараз. "Але тоді не було 7,7 мільярда жителів", - наголосив генеральний секретар ВМО Петтері Таалас.

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Він додав, що пандемію навряд чи можна розглядати як вирішення проблеми глобального потепління. Разом з тим, на його думку, пандемія та зміни, які вона породила, можуть стати відправною точкою для рішучіших заходів зі скорочення шкідливих викидів і боротьби з глобальним потеплінням. Зокрема, для заходів, "спрямованих на скорочення викидів до чистого нуля шляхом повної трансформації наших промислових, енергетичних і транспортних систем".

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