Конфлікт у МОЗ за кошт важкохворих пацієнтів (відео)

Як стверджує громадська організація "Пацієнти України", не підписані кошториси або заблоковане постачання препаратів для лікування важких та рідкісних хвороб на суму в 1,6 млрд грв. Це здебільшого були гроші для закупівель через міжнародні організації. Кошториси не підписані за такими напрямами закупівель, як серцево-судинні захворювання, доросла та дитяча онкологія, цукровий діабет, орфанні метаболічні захворювання, нанізм, гоше, мукополісахаридоз, розсіяний склероз, перитонеальний діаліз, летальність, донорство крові, антиретровірусна терапія, трансплантація, імунопрофілактика. У МОЗ стверджують, що дізналися про проблему з ліками фактично з соцмереж. А коли почали робити аудит, то нібито з’ясували, що реєстру таких хворих немає, що не усе в порядку з документацією для проведення закупівель ліків, яка дісталася від команди попередньої міністерки Уляни Супрун. Чи так це і що кажуть пацієнти?