Конфлікт в Азовському морі: чи будуть нові санкції? (відео)

Питання про введення подальших санкцій Євросоюз може розглянути вже 10 грудня. Про це напередодні заявила міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль. Її ініціативу підтримали представники Естонії і Польщі. При цьому, Німеччина і Франція пропозицію про посилення санкцій щодо Москви відкинули. Єдності щодо того, які заходи могли б стати пропорційною відповіддю на дії Росії в Азовському морі, у політиків поки немає, зазначають експерти. При цьому, на думку багатьох з них, одних закликів до деескалації явно недостатньо.



