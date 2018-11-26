Конфлікт в Азовському морі: чи будуть нові санкції? (відео)

Експерти застерігають, що дії Росії в Керченській протоці не можна залишати безкарними. Як Захід відповість на дії Росії в Азовському морі?
Питання про введення подальших санкцій Євросоюз може розглянути вже 10 грудня. Про це напередодні заявила міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль. Її ініціативу підтримали представники Естонії і Польщі. При цьому, Німеччина і Франція пропозицію про посилення санкцій щодо Москви відкинули. Єдності щодо того, які заходи могли б стати пропорційною відповіддю на дії Росії в Азовському морі, у політиків поки немає, зазначають експерти. При цьому, на думку багатьох з них, одних закликів до деескалації явно недостатньо.
Низка євродепутатів хоче провести позачергове обговорення ескалації в Азовському морі. Для них також важливо, щоб запровадження воєнного стану в Україні не перешкодило проведенню виборів президента. (27.11.2018)
Спіраль ескалації між Росією та Україною закручується дедалі більше. Якщо це триватиме далі, обом країнам загрожує не тілький новий військовий конфлікт, вважає Бернд Йоганн. (27.11.2018)
Напад у Керченській протоці має розбудити Європу, яка забула про конфлікт між Україною і Росією, пишуть європейські видання. Чимало оглядачів звертають увагу і на можливі політичні дивіденди від загострення. (27.11.2018)