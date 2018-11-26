 Конфлікт в Азовському морі: чи будуть нові санкції? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.12.2018

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Політика й суспільство

Конфлікт в Азовському морі: чи будуть нові санкції? (відео)

Експерти застерігають, що дії Росії в Керченській протоці не можна залишати безкарними. Як Захід відповість на дії Росії в Азовському морі?

Яку відповідь Захід готовий дати на дії Росії в Керченській протоці?

Яку відповідь Захід готовий дати на дії Росії в Керченській протоці?

Питання про введення подальших санкцій Євросоюз може розглянути вже 10 грудня. Про це напередодні заявила міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль. Її ініціативу підтримали представники Естонії і Польщі. При цьому, Німеччина і Франція пропозицію про посилення санкцій щодо Москви відкинули. Єдності щодо того, які заходи могли б стати пропорційною відповіддю на дії Росії в Азовському морі, у політиків поки немає, зазначають експерти. При цьому, на думку багатьох з них, одних закликів до деескалації явно недостатньо.


 

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