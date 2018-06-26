Конференція з питань реформ в Україні: Києву нагадали про корупцію

Друга конференція з питань реформ в Україні триває в середу, 27 червня, у данському Копенгагені. На ній верховна представниця Європейського Союзу Федеріка Могеріні заявила, що боротьба з корупцією залишається пріоритетом для успішних реформ в Україні, передають "Українські новини".

Про важливість антикорупційних реформ нагадали й інші партнери Києва. Зокрема, заступник державного секретаря США Джон Салліван назвав корупцію "вразливим місцем, що шкодить економіці, стримує інвестиції та викликає те, чим може скористатися Росія", цитує агенція "Інтерфакс-Україна". Дипломат наголосив, що адміністрація Дональда Трампа вважає питання забезпечення безпеки в Україні та підтримки реформ одним з найважливіших. На необхідності подолання корупції, а також "олігархізації" в Україні наголосив і міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Під час конференції порушували, зокрема, тему Вищого антикорупційного суду України (ВАКС). Він повинен отримати можливість вести всі справи в своїй юрисдикції, зокрема оскарження рішень у судах першої інстанції, заявив міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон.

Своєю чергою прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував створити міжнародну групу високого рівня з напрацювання спільної програми дій для подальшого реформування в країні. Її мета - "спільно сформували програму дій, де чітко буде визначено, які інструменти необхідно забезпечити, щоб стабільність, прогнозованість і успішність була прогнозована", зазначив він. Глава уряду додав, що в найближчі роки Україна проходитиме пік боргових зобов'язань, що вимагає нових підходів щодо доступу Києва до фінансових інструментів.

Наступна конференція з питань реформ в Україні відбудеться у Канаді в 2019 році, анонсувала міністерка закордонних справ Христя Фріланд.