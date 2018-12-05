 Контррозвідка СБУ: дружина Семочка має громадянство РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.12.2018

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Новини

Контррозвідка СБУ: дружина Семочка має громадянство РФ

Контррозвідка Служби безпеки України підтвержує громадянство Росії у цивільної дружини першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка та її доньки.

Служба безпеки України

Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) підтверджує наявність російського громадянства у цивільної дружини першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Про це йдеться у матеріалах суду, поінформувала у вівторок, 11 грудня, агенція "Українські новини".

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Як ми повідомляли раніше, 16 жовтня Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу "Державна зрада" стосовно колишнього співробітника СБУ Сергія Семочка, який обіймає посаду заступника глави Служби зовнішньої розвідки. Слідство взяло до уваги інформацію про те, що родичі Семочка мають, крім українського, ще й російське громадянство, оприлюднену в програмі антикорупційних розслідувань "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Згідно з інформацією від департаменту контррозвідки СБУ від 26 жовтня, цивільна дружина Семочка та її донька мають громадянство РФ. У зв'язку з цим слідство клопотало в суді про доступ до інформації про мобільні розмови Семочка і його родичів. Суд задовольнив клопотання і надав СБУ доступ до інформації про мобільні розмови першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Семочка, його дружини та її дочки від 1 січня 2014 року по 23 листопада поточного року.

Нагадаємо, що окрім СБУ, своє кримінальне провадження щодо Семочка відкрило і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). Детективи НАБУ розслідують справу про незаконне збагачення Семочка. Сам Семочко заперечував незаконне збагачення і факт отримання російського громадянства своїми родичами.

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