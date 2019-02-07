Конституцію України змінили заради ЄС та НАТО

Верховна Рада внесла до Конституції зміни та затвердила повноваження парламенту, президента і Кабінету міністрів щодо реалізації стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Таке рішення ухвалено парламентом у четвер, 7 лютого. Верховна Рада також виключила з Основного закону можливість оренди іноземною державою військових баз в Україні.

За ухвалення в цілому внесеного президентом Петром Порошенком відповідного законопроекту про внесення змін до Конституції проголосували 334 депутати за мінімально необхідних 300.

Зокрема, преамбула Конституції доповнена словами про підтвердження європейської ідентичності українського народу і незворотності європейського і євроатлантичного курсу України. Статті Конституції, що визначають повноваження парламенту, президента та уряду, доповнені положеннями про реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС і НАТО.

Також з Конституції виключений пункт перехідних положень, який дозволяв використання наявних військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань на умовах оренди.

Закон набуде чинності з наступного дня після його опублікування.