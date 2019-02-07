 Конституцію України змінили заради ЄС та НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.02.2019

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Новини

Конституцію України змінили заради ЄС та НАТО

Український парламент затвердив повноваження ВР, президента та уряду щодо реалізації курсу на повноправне членство в ЄС та НАТО.

Ukrainische Verfassung (DW/T.Bondarenko)

Верховна Рада внесла до Конституції зміни та затвердила повноваження парламенту, президента і Кабінету міністрів щодо реалізації стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Таке рішення ухвалено парламентом у четвер, 7 лютого. Верховна Рада також виключила з Основного закону можливість оренди іноземною державою військових баз в Україні.

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Понад 300 народних депутатів Верховної Ради підтримали в першому читанні зміни до Конституції про курс на вступ до Євросоюзу та НАТО. Раніше КС надав позитивний висновок щодо конституційності цього законопроекту. (22.11.2018)

Доцільний крок чи піар з прицілом на вибори - ініціатива президента Порошенка зафіксувати у Конституції вступ України до НАТО та ЄС викликає запитання. Оглядачі ідею підтримують, однак не без скепсису. (29.06.2018)

Скасування депутатської недоторканності відповідає Конституції України, виснував Конституційний Суд. Однак при цьому в КС наголосили, що такі зміни можуть вплинути на виконання депутатами їхніх функцій. (07.06.2018)

За ухвалення в цілому внесеного президентом Петром Порошенком відповідного законопроекту про внесення змін до Конституції проголосували 334 депутати за мінімально необхідних 300.

Зокрема, преамбула Конституції доповнена словами про підтвердження європейської ідентичності українського народу і незворотності європейського і євроатлантичного курсу України. Статті Конституції, що визначають повноваження парламенту, президента та уряду, доповнені положеннями про реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС і НАТО.

Також з Конституції виключений пункт перехідних положень, який дозволяв використання наявних військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань на умовах оренди.

Закон набуде чинності з наступного дня після його опублікування. 

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