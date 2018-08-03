Конституційний суд ФРН залишив за ґратами 89-річну жінку, що заперечує Голокост

89-річна Урсула Гафербек (Ursula Haverbeck) буде і надалі відбувати свій термін за заперечення Голокосту. Таке рішення в п'ятницю, 3 серпня, оприлюднив Федеральний конституційний суд Німеччини, відмовивши у задоволенні апеляції Гафербек. У рішенні суду зазначається, що заперечення масових вбивств за часів націонал-соціалізму, а також поширення неправдивих і фальшивих тверджень не підпадає під основоположне право на свободу думки.

Урсула Гафербек, висунута провідним кандидатом від партії "Праві" для участі у виборах до Європарламенту в 2019 році, була засуджена земельним судом Вердена до двох років позбавлення волі за заперечення Голокосту. Зокрема, вона стверджувала, що Освенцім був звичайним трудовим табором, а не табором смерті. Вироки щодо Гафербек, звинуваченої у розпалюванні міжнаціональної ненависті, були винесені також судами в Детмольді, Гамбурзі та Берліні. У травні 2018 року її заарештували.

Водночас конституційний суд вирішив, що публічне применшення нацистських злочинів не є дією, що підлягає автоматичному покаранню. Його можна вважати таким тільки в тому разі, якщо подібні твердження підривають "громадський спокій", повідомляє інформагенція AFP. В іншому випадку, вирішив суд, демократичне суспільство повинно сприймати і подібні "думки, що вселяють занепокоєння".

Засуджену жінку вже й раніше не раз притягали до кримінальної відповідальності за постійне заперечення факту масового винищення євреїв під час Другої світової війни. Гафербек каже, що у твердженні про застосування газових камер у концтаборах нацистів, у тому числі й у таборі смерті в Освенцімі - "немає правди". При цьому вона відкидає всі звинувачення і запевняє, що слова, за які її засуджено, є цитатою з книжки.

Апеляція через коментар

Окрім того, суд розглянув позов власника інтернет-порталу Netzradio Germania і аналогічного каналу в Youtube, якого суд в Падеборні оштрафував на три тисячі євро за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Причиною штрафу став гостьовий коментар на інтернет-порталі, автор якого розкритикував виставку "Війна на знищення. Злочини вермахту в 1941 - 1944 роках". Експозицію, що демонструвалася в 1995-1999 роках у 34 містах Німеччини та Австрії, подивилися близько 900 тисяч осіб, повідомляє інформагенція AFP.

Зокрема автор коментаря звинуватив союзні армії-переможниці в "брехливій пропаганді". За його словами, дані про кількість знищених в Бухенвальді або Освенцімі євреїв були "жалюгідно перебріхані". Суд зазначив, що господар порталу повинен був дати оцінку автору коментаря, але задовольнив позов, скасувавши штрафні санкції.

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