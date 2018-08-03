 Конституційний суд ФРН залишив за ґратами 89-річну жінку, що заперечує Голокост | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.08.2018

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Новини

Конституційний суд ФРН залишив за ґратами 89-річну жінку, що заперечує Голокост

Заперечення масових убивств за часів націонал-соціалізму не підпадає під право на свободу думки, вирішив суд і відхилив апеляцію 89-річної Урсули Гафербек.

Урсула Гафербек

Урсула Гафербек

89-річна Урсула Гафербек (Ursula Haverbeck) буде і надалі відбувати свій термін за заперечення Голокосту. Таке рішення в п'ятницю, 3 серпня, оприлюднив Федеральний конституційний суд Німеччини, відмовивши у задоволенні апеляції Гафербек. У рішенні суду зазначається, що заперечення масових вбивств за часів націонал-соціалізму, а також поширення неправдивих і фальшивих тверджень не підпадає під основоположне право на свободу думки.

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Німецька пенсіонерка-неонацистка Урсула Гафербек не прибула до в'язниці для відбування покарання за заперечення Голокосту. Правоохоронці затримали її та доставили до тюрми примусово. (07.05.2018)

Урсула Гафербек, висунута провідним кандидатом від партії "Праві" для участі у виборах до Європарламенту в 2019 році, була засуджена земельним судом Вердена до двох років позбавлення волі за заперечення Голокосту. Зокрема, вона стверджувала, що Освенцім був звичайним трудовим табором, а не табором смерті. Вироки щодо Гафербек, звинуваченої у розпалюванні міжнаціональної ненависті, були винесені також судами в Детмольді, Гамбурзі та Берліні. У травні 2018 року її заарештували.

Водночас конституційний суд вирішив, що публічне применшення нацистських злочинів не є дією, що підлягає автоматичному покаранню. Його можна вважати таким тільки в тому разі, якщо подібні твердження підривають "громадський спокій", повідомляє інформагенція AFP. В іншому випадку, вирішив суд, демократичне суспільство повинно сприймати і подібні "думки, що вселяють занепокоєння".

Засуджену жінку вже й раніше не раз притягали до кримінальної відповідальності за постійне заперечення факту масового винищення євреїв під час Другої світової війни. Гафербек каже, що у твердженні про застосування газових камер у концтаборах нацистів, у тому числі й у таборі смерті в Освенцімі - "немає правди". При цьому вона відкидає всі звинувачення і запевняє, що слова, за які її засуджено, є цитатою з книжки.

Апеляція через коментар

Окрім того, суд розглянув позов власника інтернет-порталу Netzradio Germania і аналогічного каналу в Youtube, якого суд в Падеборні оштрафував на три тисячі євро за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Причиною штрафу став гостьовий коментар на інтернет-порталі, автор якого розкритикував виставку "Війна на знищення. Злочини вермахту в 1941 - 1944 роках". Експозицію, що демонструвалася в 1995-1999 роках у 34 містах Німеччини та Австрії, подивилися близько 900 тисяч осіб, повідомляє інформагенція AFP.

Зокрема автор коментаря звинуватив союзні армії-переможниці в "брехливій пропаганді". За його словами, дані про кількість знищених в Бухенвальді або Освенцімі євреїв були "жалюгідно перебріхані". Суд зазначив, що господар порталу повинен був дати оцінку автору коментаря, але задовольнив позов, скасувавши штрафні санкції.

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