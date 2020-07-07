 Конституційний суд України почав розгляд справи про закон про мову | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2020

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Конституційний суд України почав розгляд справи про закон про мову

Конституційний суд Україні у формі усного слухання почав розгляд справи про конституційність закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Конституційний суд України

Конституційний суд України

Конституційний суд Україні у вівторок, 7 липня, у формі усного слухання почав розгляд подання 51 народного депутата про відповідність Основному закону України закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Як передає агентство "Інтерфакс-Україна", справу слухають у відкритій частині пленарного засідання. Суддя-доповідач у справі Сергій Головатий оголосив суть клопотання. В червні 2019 року до Конституційного суду України (КСУ) звернулася група тодішніх народних депутатів, переважно зі складу фракції "Опозиційний блок", серед яких Вадим Новинський, Сергій Ківалов, Нестор Шуфрич, Євгеній Мураєв, Наталія Королевська, брати Михайло та Дмитро Добкіни, з вимогою визнати мовний закон неконституційним. На думку заявників, він дискримінує нацменшини, зокрема російську, за мовною ознакою. Крім цього, вони вважають, що закон було ухвалено з порушеннями регламенту.

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Нагадаємо, що 25 квітня 2019 року Верховна Рада України ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". За нього проголосували в другому читанні та в цілому 278 народних депутатів.

Набрав чинності закон 16 липня 2019 року. Він закріплює за українською статус єдиної державної мови, яка є обов'язковою для органів державної влади та публічних сфер на всій території держави. Навмисне спотворення української мови в офіційних документах, а також створення перешкод у її застосуванні тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом. Окремо в документі наголошується, що дія закону не поширюється на приватне спілкування та мову релігійних обрядів. При цьому за дужки винесені мовні права нацменшин, які має регулювати закон про права нацменшин.

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