 Конституційний суд Туреччини визнав неправомірним арешт журналіста Юджеля | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2019

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Новини

Конституційний суд Туреччини визнав неправомірним арешт журналіста Юджеля

Конституційний суд Туреччини постановив, що арешт німецького журналіста Деніза Юджеля був неправомірним. Юджелю мають виплатити компенсацію.

Конституційний суд Туреччини визнав неправомірним арешт Деніза Юджеля без висунення обвинувачення

Конституційний суд Туреччини визнав неправомірним арешт Деніза Юджеля без висунення обвинувачення

Річне тримання під вартою німецького журналіста видання Welt Деніза Юджеля (Deniz Yücel) без висунення обвинувачення було неправомірним. Таке рішення ухвалив Конституційний суд Туречини, воно було опубліковане в офіційному виданні установи в п'ятницю, 28 червня.

Судді постановили, що було порушено право Юджеля на особисту свободу і безпеку. За рішенням суду, журналіст має отримати компенсацію у розмірі 25 тисяч турецьких лір (близько 3800 євро). Водночас розгляд іншого позову від журналіста про компенсацію ще триває, повідомив адвокат Юджеля агентству dpa.

DW.COM

У першому великому інтерв'ю після свого звільнення Деніз Юджель дякує німецькому урядові за всі зусилля щодо його звільнення, але водночас критикує канцлерку ФРН Анґелу Меркель. (18.03.2018)

За словами кореспондента Die Welt Деніза Юджеля, його били і принижували під час утримання у в'язниці у Стамбулі. В турецькому МЗС заперечили ці обвинувачення. (12.05.2019)

Утім, турецька прокуратура продовжує наполягати на винуватості журналіста і вимагає для нього покарання у вигляді позбавлення волі до 18 років. Наступне судове засідання у справі Юджеля відбудеться 16 липня у Стамбулі.

Арешт Юджеля спричинив дипломатичну кризу між Берліном і Анкарою

Нагадаємо, у лютому 2017 року в Туреччині був заарештований журналіст німецького видання Welt Деніз Юджель, який має подвійне громадянство - Німеччини і Туреччини. Під час ув'язнення його часто тримали в одиночній камері. Прокуратура Туреччини при звільненні Юджеля висунула йому обвинувачення в пропаганді тероризму та розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. 

Арешт журналіста різко розкритикували правозахисники та німецькі політики. Він спричинив серйозну дипломатичну кризу між Берліном і Анкарою. Юджеля випустили з в'язниці у лютому 2018 року, він повернувся до Німеччини.

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