Конституційний суд Молдови заборонив брати кредит у Росії

Молдова не братиме кредит від РФ обсягом у 200 мільйонів євро. Конституційний суд країни на засіданні в четвер, 7 травня, підтримав скаргу депутатів опозиційних партій про перегляд деяких положень кредитної угоди або анулювання угоди, повідомляє кореспондент DW з Кишинева. Депутати з групи PRO-Moldova, партій "Дія і солідарність" та "Гідність і правда", які подали скаргу до КС, вважають угоду політичною й "небезпечною для країни".

Претензії опозиції

Головні претензії опозиції до угоди про російський кредит пов'язані з його умовами, зокрема, пункт, відповідно до якого уряду довелося б узяти на себе борги молдовських компаній перед російськими банками.

Ще одна претензія опозиції пов'язана з термінами надходження російських грошей. Згідно з угодою, перші 100 мільйонів мали б надійти у травні. Другий транш на прохання молдовської сторони планували на жовтень. Опозиційні депутати пов'язують це з президентськими виборами, які відбудуться восени і на яких балотуватиметься нинішній проросійський глава держави Ігор Додон.

Позиція уряду

В уряді Молдови вважають, що кредит від Росії жодної загрози не становить. У мінфіні країни стверджують, що Молдова мала б повернути РФ тільки ту суму, яка зазначена в договорі, - 221 мільйон євро за 10 років. До того ж, молдовська сторона попросила росіян перенести другий транш на осінь, щоб, мовляв, не платити протягом півроку відсотки за весь кредит.

За словами прем'єр-міністра Іона Кіку, гроші планували витратити на інфраструктурні проєкти й підтримку підприємців. "У цих умовах виконавча влада повинна буде прийти в парламент із мінусовим коригуванням держбюджету", - заявив Кіку на брифінгу 4 травня. Дії опозиції він назвав "політичними нападами".

Голова КС скаржилася на політичний тиск

6 травня голова КС Домніка Маноле звернулася до Венеційської комісії, Ради Європи, Європарламенту й акредитованих у Молдові дипмісій зі скаргою на тиск із боку політиків. Вони "створюють своїми заявами негативну публічну атмосферу навколо КС і дискредитують суддів", - заявила Маноле на брифінгу в Кишиневі. Вона запевнила, що попри все "судді діятимуть незалежно й відповідно до закону". Рішення КС про анулювання російського кредиту не підлягає оскарженню.

Парламент Молдови схвалив угоду про російський кредит на засіданні 23 квітня. Законопроєкт підтримали 56 депутатів зі 101.