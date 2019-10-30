Конституційний комітет Сирії розпочав роботу в Женеві

Конституційний комітет Сирії в середу, 30 жовтня, розпочав роботу в штаб-квартирі ООН у Женеві. Його основними задачами є підготовка конституційної реформи та проведення виборів у близькосхідній країні.
Комітет складається з трьох груп по 50 осіб, які представляють уряд, опозицію та громадянське суспільство Сирії. Очікують, що після початку роботи комітету засідання проводитиме робоча група у складі 45 осіб: 15 представників сирійської влади, 15 членів опозиційної сирійської комісії з переговорів та 15 предстаників громадянського суспільства. Рішення потім затверджуватимуться повним складом комітету.
"Це історичний момент", - заявив членам комітету спецпосланник ООН щодо Сирії Гейр Педерсен. За його словами, той факт, що після дев'яти років війни сторони конфлікту вперше погодилися на зустріч віч-на-віч, є для сирійців, де б вони не перебували, потужним знаком надії.
Рішення про створення конституційного комітету Сирії було прийняте в січні 2018 року на конгресі сирійського національного діалогу, що відбувся в російському Сочі. Очікувалося, що він почне роботу ще на початку 2019 року.
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Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм
Перша зупинка
За даними ООН, понад 200 тисяч осіб були змушені покинути свої будинки на півночі Сирії через військову операцію Туреччини, що розпочалася 9 жовтня. Ці люди втікають вглиб країни або ж намагаються перетнути кордон з Іраком, але вдається це не всім. Телль-Тамер - населений пункт, де зараз перебуває багато біженців з міста Рас-ель-Айна.
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Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм
У місті лише чоловіки
У багатьох населених пунктах в прикордонній смузі на півночі Сирії залишилися лише чоловіки. Жінки і діти втекли від військових дій. Частина з них попрямувала до міста Ель-Хасака, центр однойменної провінції. "Але умови в Ель-Хасаці стають дедалі гіршими, тому що туди постійно прибувають нові біженці. Тому ми вирішили залишитися тут, в Деріку", - розповідає DW Суна, мати трьох дітей.
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Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм
"Ми все втратили"
Більшість осіб, які змушені були тікати в результаті військової операції Туреччини в Сирії, є курдами. Цей чоловік розповідає, що в його рідному місті Рас-ель-Айні залишилися переважно араби. Він підтримує зв'язок телефоном зі своїми колишніми сусідами. "Вчора вони розповіли, що ісламісти зруйнували наш будинок. Ми все втратили", - розповідає DW чоловік.
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Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм
Біженці в Телль-Тамері
Військові дії проходили лише за декілька кілометрів від Телль-Тамера. Тому багато міжнародних гуманітарних організацій покинули його. Але місто наповнене біженцями з Рас-ель-Айна і сусідніх сіл. Вони залишені напризволяще. Надати їм допомогу намагаються лише кілька недержавних організацій, які залишилися тут працювати.
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Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм
Допомога місцевих НДО
Крім Телль-Тамера, в інших довколишніх селах також проживають сотні внутрішньо переміщених осіб. "Вони селяться в порожніх будинках, багато хто з них - занадто близько до місць, вже взятих під контроль турецькою армією, або до тих районів, де досі перебувають бойовики "Ісламської держави", - розповів DW координатор однієї з місцевих НДО Хасан Башир.
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Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм
Біженцям не вистачає продовольства
Цей арабський чоловік з Рас-ель-Айна чекає на свою чергу, щоб отримати продукти, які роздають біженцям місцеві НДО. У чоловіка велика сім'я - чотири дружини і багато дітей. Гуманітарна допомога ж складається тільки з одного пайка на сім'ю.
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Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм
Школи стали притулком для біженців
Всі школи в містах уздовж сирійського кордону були закриті з початку військової операції Туреччини. У будівлях шкіл зараз живуть біженці. Як в цій школі в Телль-Тамері. Ті особи, які могли виїхати, попрямували до таких міст, як Ель-Хасака, які розташовані південніше. Решта залишаються тут і пристосовуються до важких умов життя.
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Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм
Без води і світла
50 курдських родин з Рас-ель-Айна зараз живуть у цій покинутій школі в Телль-Тамері без води й електрики. Оскільки тут дуже погані санітарні умови, місцеві лікарі побоюються спалаху холери та інших захворювань. "Якщо так продовжуватиметься, нас спіткає серйозна гуманітарна криза", - говорить один з них в інтерв'ю DW.
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Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм
Ситуація у лікарнях
Багатьох поранених внаслідок військових дій доставили до лікарні в Телль-Тамері. Але тут перебувають і ті особи, які страждають від важких захворювань. Двоє хворих розповіли DW, що повинні були пройти хіміотерапію в Дамаску до початку військової операції Туреччини, але не встигли вибратися з міста. Нинішня ситуація не дозволяє їм туди дістатися.
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Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм
Життя серед руїн
У цьому районі на околиці Тель-Тамера майже ніхто не живе. Місцеві жителі втекли звідси після приходу бойовиків ІД. Раніше тут була розташована християнська церква, яку підірвали ісламісти. Зараз серед руїн змушені жити кілька сімей біженців з Рас-ель-Айна.
Автор: Наталія Позднякова