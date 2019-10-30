Конституційний комітет Сирії розпочав роботу в Женеві

Конституційний комітет Сирії в середу, 30 жовтня, розпочав роботу в штаб-квартирі ООН у Женеві. Його основними задачами є підготовка конституційної реформи та проведення виборів у близькосхідній країні.

Комітет складається з трьох груп по 50 осіб, які представляють уряд, опозицію та громадянське суспільство Сирії. Очікують, що після початку роботи комітету засідання проводитиме робоча група у складі 45 осіб: 15 представників сирійської влади, 15 членів опозиційної сирійської комісії з переговорів та 15 предстаників громадянського суспільства. Рішення потім затверджуватимуться повним складом комітету.

"Це історичний момент", - заявив членам комітету спецпосланник ООН щодо Сирії Гейр Педерсен. За його словами, той факт, що після дев'яти років війни сторони конфлікту вперше погодилися на зустріч віч-на-віч, є для сирійців, де б вони не перебували, потужним знаком надії.

Рішення про створення конституційного комітету Сирії було прийняте в січні 2018 року на конгресі сирійського національного діалогу, що відбувся в російському Сочі. Очікувалося, що він почне роботу ще на початку 2019 року.