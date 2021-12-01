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Конституційна реформа в Україні

Актуальна конституційна реформа в Україні стосується питань децентралізації та судоустрою.

Конституційна комісія, створена в 2015 році президентом України Петром Порошенком, розробила законопроекти про внесення змін до конституції щодо децентралізації та в частині правосуддя. Закон про внесення змін до конституції України в частині правосуддя Верховна Рада ухвалила 2 червня 2016 року. Законопроект підтримали 335 народних депутатів. Законопроект про внесення змін до конституції щодо децентралізації було попередньо схвалено парламентом 31 серпня 2015 року. За нього проголосували 265 депутатів. Законопроект містить низку положень, які віддзеркалюють комплекс заходів з виконання мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року. Зокрема, йдеться про те, що особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей визначаються окремим законом. Це положення викликало суперечки як у стінах Верховної Ради, так і в українському суспільстві.

Новий виток кризи навколо Конституційного суду України

Новий виток кризи навколо Конституційного суду України 01.12.2021

Конституційний суд України вирішив відкласти приведення до присяги нових суддів, призначених президентом Зеленським. DW з'ясовувала причини та наслідки цього рішення та чи є вихід із кризи навколо КСУ.

Верховна Рада направила євроатлантичний законопроект Порошенка до КСУ

Верховна Рада направила євроатлантичний законопроект Порошенка до КСУ 20.09.2018

Тепер крок у конституційній реформі - за Конституційним судом України. Ідеться про закріплення євроатлантичних прагнень Києва в Основному законі.
Комітет Ради підтримав закріплення членства у ЄС та НАТО в Конституції

Комітет Ради підтримав закріплення членства у ЄС та НАТО в Конституції 18.09.2018

Законопроект про включення в Конституцію України пункту про членство у ЄС та НАТО рекомендують включити до порядку денного. Наступний крок - подання до КСУ.

Курс на ЄС і НАТО в Конституції: в Брюсселі радять зайнятися важливішими справами

Курс на ЄС і НАТО в Конституції: в Брюсселі радять зайнятися важливішими справами 05.09.2018

Законопроект Петра Порошенка про закріплення в Конституції України стратегічного курсу на членство у ЄС і НАТО в Брюсселі не викликав значного ентузіазму навіть серед прихильників євроінтеграції України.
Порошенко подасть зміни до Конституції України щодо флоту РФ у Криму

Порошенко подасть зміни до Конституції України щодо флоту РФ у Криму 09.08.2018

Президент України Петро Порошенко підготував зміни до Конституції щодо флоту РФ та амбіцій членства у ЄС і НАТО. Він обіцяє їх подати до Верховної Ради восени та вважає конституційну більшість можливою.
Конкурс до Верховного суду України: ручний чи об'єктивний відбір?

Конкурс до Верховного суду України: "ручний" чи об'єктивний відбір? 12.06.2017

До кінця червня Вища кваліфікаційна комісія суддів має відібрати найбільш гідних кандидатів на посади суддів Верховного суду України. У громадської ради чимало зауважень до проведення конкурсу.
Вибух гранати під Верховною Радою: обвинувачених стало менше

Вибух гранати під Верховною Радою: обвинувачених стало менше 31.08.2016

Минув рік після кривавих подій під Верховною Радою, коли протести проти конституційних змін переросли в кровопролиття. Попереднє судове засідання в цій справі завершилось поверненням обвинувального акту в прокуратуру.
Савченко пояснила своє бачення перезавантаження України

Савченко пояснила своє бачення "перезавантаження" України 02.08.2016

Народна депутатка України Надія Савченко оголосила власний проект кардинальних змін державного устрою в Україні, зокрема щодо зміни управлінських відносин між столицею і регіонами.
Берлін: Реформа судової системи в Україні сприятиме боротьбі з корупцією

Берлін: Реформа судової системи в Україні сприятиме боротьбі з корупцією 03.06.2016

Німецький уряд привітав ухвалення змін до Конституції України в частині судової реформи.
Верховна Рада направила до КСУ проект судової реформи

Верховна Рада направила до КСУ проект судової реформи 22.12.2015

Український парламент проголосував за рішення відправити проект змін до Конституції в частині судової реформи до Конституційного суду. За відповідну постанову проголосував 291 народний обранець.
Судова реформа Порошенка може перечепитися через генпрокурора

Судова реформа Порошенка може "перечепитися" через генпрокурора 27.11.2015

Президент Петро Порошенко пропонує Верховній Раді змінити Конституцію в частині правосуддя, аби в країні почалася довгоочікувана судова реформа. При цьому він залишає за собою одноосібне право контролювати генпрокурора.
Конституційна комісія подала президенту проект судової реформи

Конституційна комісія подала президенту проект судової реформи 30.10.2015

В АПУ заявили, що президент України незабаром подасть до парламенту проект змін до Конституції в частині правосуддя. У Венеціанській комісії позитивно відзначили поміркованість змін.
Яку небезпеку ховає в собі провал конституційної реформи

Яку небезпеку ховає в собі провал конституційної реформи 02.09.2015

Зростання напруженості внаслідок спротиву окремих політсил реформі Конституції може коштувати Києву підтримки Заходу. Утім, тиснути на Україну за умови бездіяльності Москви теж нерозумно, вважають німецькі експерти.
Коментар: Конституція Порошенка - троянський кінь для президента?

Коментар: Конституція Порошенка - "троянський кінь" для президента? 03.07.2015

Український журналіст Сергій Руденко - про те, що зміниться в країні після конституційної реформи, запропонованої президентом Порошенком. Коментар спеціально для DW.
Конституційні зміни, на які українці чекають понад 20 років

Конституційні зміни, на які українці чекають понад 20 років 26.06.2015

Робоча група конституційної комісії закінчила роботу над проектом змін до конституції щодо децентралізації. Однак до документу ще є зауваження.
Венеціанська комісія: Проект змін до Конституції не вирішить конфлікт на Донбасі

Венеціанська комісія: Проект змін до Конституції не вирішить конфлікт на Донбасі 25.06.2015

Загалом зміни до Конституції України щодо децентралізації у Венеціанській комісії схвалюють. Однак вказують на низку недоліків, які варто виправити, зокрема, уточнити повноваження префектів.
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