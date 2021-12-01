Актуальна конституційна реформа в Україні стосується питань децентралізації та судоустрою.

Конституційна комісія, створена в 2015 році президентом України Петром Порошенком, розробила законопроекти про внесення змін до конституції щодо децентралізації та в частині правосуддя. Закон про внесення змін до конституції України в частині правосуддя Верховна Рада ухвалила 2 червня 2016 року. Законопроект підтримали 335 народних депутатів. Законопроект про внесення змін до конституції щодо децентралізації було попередньо схвалено парламентом 31 серпня 2015 року. За нього проголосували 265 депутатів. Законопроект містить низку положень, які віддзеркалюють комплекс заходів з виконання мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року. Зокрема, йдеться про те, що особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей визначаються окремим законом. Це положення викликало суперечки як у стінах Верховної Ради, так і в українському суспільстві.