Два роки Зеленського: провали і здобутки з точки зору Європи (20.05.2021)

Володимир Зеленський вже два роки при владі. Війна на Донбасі, конституційна криза, кадрова політика та боротьба з корупцією й олігархами стали головними темами другого року президентства колишнього шоумена. Чого більше на дворічному балансі Зеленського з точки зору Європи - провалів чи досягнень?