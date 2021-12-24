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Конституційна криза

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "конституційна криза".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Суддя КСУ не задекларував земельну ділянку в Криму - НАЗК

Суддя КСУ не задекларував земельну ділянку в Криму - НАЗК 24.12.2021

Судді КСУ Віктор Кривенко не вказав у декларації інформацію щодо ділянки в Криму, повідомили в НАЗК. Ці дані агентство передало до НАБУ. Низку порушень знайшли у деклараціях інших суддів.
Новий виток кризи навколо Конституційного суду України

Новий виток кризи навколо Конституційного суду України 01.12.2021

Конституційний суд України вирішив відкласти приведення до присяги нових суддів, призначених президентом Зеленським. DW з'ясовувала причини та наслідки цього рішення та чи є вихід із кризи навколо КСУ.

КСУ: Зеленський засмучений відкладенням присяги нових суддів

КСУ: Зеленський засмучений відкладенням присяги нових суддів 01.12.2021

Офіс президента України вважає відтермінування КС присяги нових суддів "затягуванням часу з надією на те, що кругова порука в судовій системі знову спрацює", повідомив речник Володимира Зеленського.

Немає посад: КСУ відклав присягу двох призначених Зеленським суддів

"Немає посад": КСУ відклав присягу двох призначених Зеленським суддів 30.11.2021

Конституційний суд України відтермінував приведення до присяги двох новопризначених президентом Зеленським суддів КС до того часу, поки не з’являться вільні посади, повідомили джерела DW.

Зеленський призначив двох суддів КСУ

Зеленський призначив двох суддів КСУ 26.11.2021

В Офісі президента вважають, що призначення Володимиром Зеленським двох суддів Конституційного суду України за президентською квотою означає вихід України з конституційної кризи.
Битва за Конституційний суд: чи будуть переможці?

Битва за Конституційний суд: чи будуть переможці? 08.11.2021

На фінішну пряму вийшов конкурс з відбору суддів для Конституційного суду України за президентською квотою. Критики говорять про "сумнівну законність" цього конкурсу й застерігають від поглиблення суперечки навколо КСУ.
Верховний суд скасував указ Зеленського про звільнення Тупицького

Верховний суд скасував указ Зеленського про звільнення Тупицького 14.07.2021

Верховний суд визнав незаконним указ президента України Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду.
У КСУ спростовують інформацію про блокування роботи суду

У КСУ спростовують інформацію про блокування роботи суду 11.06.2021

У Конституційному суді України запевняють, що інформація про відмову суддів від роботи через відсутність Олександра Тупицького помилкова.

Два роки Зеленського: провали і здобутки з точки зору Європи (20.05.2021) 20.05.2021

Володимир Зеленський вже два роки при владі. Війна на Донбасі, конституційна криза, кадрова політика та боротьба з корупцією й олігархами стали головними темами другого року президентства колишнього шоумена. Чого більше на дворічному балансі Зеленського з точки зору Європи - провалів чи досягнень?
Суперечка навколо КСУ: загроза правового хаосу після указу президента?

Суперечка навколо КСУ: загроза правового хаосу після указу президента? 29.03.2021

Наслідками позбавлення президентом Зеленським посад двох суддів Конституційного Суду може стати правове безладдя в державі, застерігають експерти і закликають дослухатись до рекомендацій Венеціанської комісії.
Венеціанська комісія оприлюднила висновки щодо реформи КСУ

Венеціанська комісія оприлюднила висновки щодо реформи КСУ 22.03.2021

Венеціанська комісія Ради Європи надала ще низку рекомендацій до законопроєкту українського парламенту про конституційну процедуру.
Резонансні справи в КСУ: перспектива залежить від суддів?

Резонансні справи в КСУ: перспектива залежить від суддів? 15.03.2021

Конституційний суд України розглядає низку резонансних справ, що може мати наслідком скасування важливих реформ. Чи можна цьому запобігти?
Конституційна криза - як судді провалили обрання свого представника в КСУ

Конституційна криза - як судді провалили обрання свого представника в КСУ 11.03.2021

В Україні шукають вихід з конституційної кризи. З’їзд суддів хотів змінити розстановку сил у Конституційному суді шляхом обрання туди свого третього представника. Однак все пішло не за планом.
Зеленський ще на місяць відсторонив Тупицького від посади судді КС

Зеленський ще на місяць відсторонив Тупицького від посади судді КС 26.02.2021

Це вже другий указ президента України про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного суду. Наприкінці грудня Зеленський відсторонив Тупицького на два місяці.
Рада призначила суддею Конституційного суду Віктора Кичуна

Рада призначила суддею Конституційного суду Віктора Кичуна 18.02.2021

Кандидатуру Віктора Кичуна висунула фракція "Слуга народу". Він обіймав посаду доцента кафедри конституційного права в Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого.
Верховний суд відправив Тупицького з його позовом до Зеленського у КСУ

Верховний суд відправив Тупицького з його позовом до Зеленського у КСУ 03.02.2021

Відмову Олександру Тупицькому у відкритті провадження за позовом до президента пояснили тим, що юрисдикція адміністративних судів не поширюється на справи, що віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України.
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