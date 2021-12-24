Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "конституційна криза".
Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Володимир Зеленський вже два роки при владі. Війна на Донбасі, конституційна криза, кадрова політика та боротьба з корупцією й олігархами стали головними темами другого року президентства колишнього шоумена. Чого більше на дворічному балансі Зеленського з точки зору Європи - провалів чи досягнень?