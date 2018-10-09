Константинополь не перериває спілкування з Російською православною церквою

Православний Вселенський патріархат не переривав євхаристійного спілкування з Московським патріархатом і продовжує його згадувати у встановленому порядку під час виконання церковних обрядів. Про це у п'ятницю, 19 жовтня, повідомили в Архієпископії православних російських церков у Західній Європі, яка перебуває під юрисдикцією Вселенського патріархату.

Крім того, там наголосили, що зі свого боку перебувають "у повному спілкуванні з усією православною церквою". В Архієпіскопії додали, що всі православні віряни можуть брати повну участь у літургійному житті і церковних таїнствах в їхніх парафіях. Раніше Російська православна церква за кордоном (РПЦЗ), адміністративний центр якої розташований у Нью-Йорку, заявила про розрив євхаристійного спілкування зі Вселенським патріархатом через його намір надати автокефалію українській церкві.

До цього троє російських православних єпископів у ФРН вийшли з Православних єпископських зборів Німеччини (Orthodoxe Bischofskonferenz in Deutschland - OBKD). Таким чином вони виконали рішення Синоду Російської православної церкви (РПЦ), який у вересні вирішив вийти зі структур під головуванням Вселенського патріархату.

На засіданні Синоду Російської православної церкви (РПЦ), що відбулося 15 жовтня в Мінську, було ухвалено заяву "у зв'язку з посяганням Константинопольського патріархату на канонічну територію" РПЦ. Члени зібрання визнали неможливим подальше перебування в євхаристійному спілкуванні з Константинопольським патріархатом. Заява стала відповіддю на намір Вселенського патріархату надати автокефалію українській церкві.

Окрім наміру надати автокефалію українській церкві, Синод Вселенського патріархату в середині жовтня вирішив зняти анафему з глави УПЦ КП Філарета та митрополита УАПЦ Макарія. Він також скасував видане в 1686 році в синодальному листі зобов'язання, яке надало Московському патріарху право висвячувати Київського митрополита. Одразу після проголошення цього рішення предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив про наміри провести вже найближчим часом об'єднавчий собор українських церков.