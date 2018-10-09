 Константинополь не перериває спілкування з Російською православною церквою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Константинополь не перериває спілкування з Російською православною церквою

Вселенський патріархат не переривав євхаристійного спілкування з Московським патріархатом і продовжує його згадувати у встановленому порядку під час виконання церковних обрядів.

Вселенський патріарх Варфоломій

Вселенський патріарх Варфоломій

Православний Вселенський патріархат не переривав євхаристійного спілкування з Московським патріархатом і продовжує його згадувати у встановленому порядку під час виконання церковних обрядів. Про це у п'ятницю, 19 жовтня, повідомили в Архієпископії православних російських церков у Західній Європі, яка перебуває під юрисдикцією Вселенського патріархату.

Крім того, там наголосили, що зі свого боку перебувають "у повному спілкуванні з усією православною церквою". В Архієпіскопії додали, що всі православні віряни можуть брати повну участь у літургійному житті і церковних таїнствах в їхніх парафіях. Раніше Російська православна церква за кордоном (РПЦЗ), адміністративний центр якої розташований у Нью-Йорку, заявила про розрив євхаристійного спілкування зі Вселенським патріархатом через його намір надати автокефалію українській церкві. 

До цього троє російських православних єпископів у ФРН вийшли з Православних єпископських зборів Німеччини (Orthodoxe Bischofskonferenz in Deutschland - OBKD). Таким чином вони виконали рішення Синоду Російської православної церкви (РПЦ), який у вересні вирішив вийти зі структур під головуванням Вселенського патріархату.

DW.COM

Російська православна церква за кордоном припиняє євхаристійне спілкування з Константинополем через його наміри надати автокефалію українській церкві. (19.10.2018)

На засіданні Синоду Російської православної церкви (РПЦ), що відбулося 15 жовтня в Мінську, було ухвалено заяву "у зв'язку з посяганням Константинопольського патріархату на канонічну територію" РПЦ. Члени зібрання визнали неможливим подальше перебування в євхаристійному спілкуванні з Константинопольським патріархатом. Заява стала відповіддю на намір Вселенського патріархату надати автокефалію українській церкві.

Окрім наміру надати автокефалію українській церкві, Синод Вселенського патріархату в середині жовтня вирішив зняти анафему з глави УПЦ КП Філарета та митрополита УАПЦ Макарія. Він також скасував видане в 1686 році в синодальному листі зобов'язання, яке надало Московському патріарху право висвячувати Київського митрополита. Одразу після проголошення цього рішення предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив про наміри провести вже найближчим часом об'єднавчий собор українських церков.

Дивитись відео 11:55
Now live
11:55 хв

Архімандрит Кирило: Росія зацікавлена у конфлікті щодо власності церков в Україні (17.10.2018)

Аудіо й відео до теми

Архімандрит Кирило: Росія зацікавлена у конфлікті щодо власності церков в Україні (17.10.2018)  

Також за темою

Russisch-Orthodoxe Kirche in Wiesbaden

Російська закордонна церква також розриває спілкування з Константинополем 19.10.2018

Російська православна церква за кордоном припиняє євхаристійне спілкування з Константинополем через його наміри надати автокефалію українській церкві.

Nemtsova Interview mit Arkhimandrit Kirill

Архімандрит Кирило: Автокефалія УПЦ не означає розколу православ'я 16.10.2018

Архімандрит Кирило розмовляв з Жанною Нємцовою, коли в Стамбулі відбувалося історичне засідання Синоду, де вирішувалася доля української автокефалії. Священик розповів про її джерела й наслідки.

Neues Oberhaupt der ukrainischen orthodoxen Kirche gewählt

Коментар: РПЦ "благословила" єдину православну церкву України 17.10.2018

Церква виявилася останнім оплотом Путіна в Україні, і здавати його він не збирається. Про те, як Москва впливає на формування в Україні єдиної православної церкви - Сергій Руденко спеціально для DW.

Реклама

Докладно

Держсекретар США Майк Помпео та Мохаммед бін Салман

Саудівська Аравія - важливий партнер чи країна-ізгой?

Чим відреагує Ер-Ріяд на події після зникнення журналіста Джамаля Хашоггі. 

default

Бюджетний "пиріг" України

Яким він буде у виборчому 2019-му? 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  