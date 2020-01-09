 Консерватори здобули перемогу на парламентських виборах у Хорватії - попередні дані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.07.2020

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Консерватори здобули перемогу на парламентських виборах у Хорватії - попередні дані

На парламентських виборах у Хорватії, за попередніми даними, перемогла консервативна "Хорватська демократична співдружність" прем'єр-міністра країни Андрея Пленковича.

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович

Згідно з результатами підрахунку понад 90 відсотків голосів, на парламентських виборах у Хорватії, які відбулися в неділю, 5 липня, перемагає консервативна партія "Хорватська демократична співдружність" прем'єр-міністра країни Андрея Пленковича, повідомляє агенція AP.

Згідно з попередніми результатами, консерватори отримають понад третину місць у парламенті - 66 з 151 місця. Основні їхні суперники на виборах, лівоцентристська коаліція "Перезавантаження" на чолі з Соціал-демократичною партією (СДП) отримає 41 мандат. Ще 16 мандатів має отримати права партія "Рух за вітчизну", яку очолює співак та бізнесмен Мирослав Шкоро. Явка виборців становила 46 відсотків - це найнижчий результат з часу проголошення Хорватією незалежності в 1991 році.

Пленкович уже оголосив про "велику перемогу" своєї партії, а лідер опозиційної СДП Давор Бернардич визнав поразку своєї політичної сили. Як очікують, "Хорватська демократична співдружність" сформує новий коаліційний уряд разом з представниками менших правих політичних груп.

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