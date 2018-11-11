 Консерватори готуються висловити Терезі Мей недовіру - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.11.2018

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Консерватори готуються висловити Терезі Мей недовіру - ЗМІ

Консерватори проводять у своїх лавах збір підписів щодо висловлення недовіри прем'єр-міністерці Терезі Мей, повідомляють британські ЗМІ.

Тереза Мей

Тереза Мей

Під прем'єр-міністеркою Великобританії Терезою Мей захиталося крісло. У п'ятницю, 16 листопада, британське видання Daily Telegraph, посилаючись на свої джерела в лавах Консервативної партії, повідомило про збір підписів у лавах політсили з метою висловлення недовіри Мей.

Для проведення голосування серед торі у нижній палаті парламенту Великобританії потрібно щонайменше 48 підписів, тобто 15 відсотків від загальної кількості консерваторів-законодавців, нагадує агенція новин AFP.

Згідно з парламентською процедурою, прохання про проведення голосування щодо вотуму недовіри має подаватися в листі. Свої підписи у такому проханні вже поставили впливові прихильники Brexit, зазначає AFP.

Утім, для того, щоб оголосити Мей недовіру парламентом, потрібно як мінімум 315 голосів однопартійців голови уряду. З огляду на нинішній розклад сил у британському парламенті та позиції Терези Мей багато оглядачів вважають такий розвиток подій малоймовірним. Якщо ж Мей таки висловлять недовіру, їй доведеться залишити свій пост.

Нагадаємо, днями Мей заявила, що британський уряд підтримав проект угоди про вихід Великобританії з ЄС. Однак згодом стало відомо, що кілька представників уряду подали у відставку. За словами прибічників "жорсткого" Brexit, чернетка угоди "виявилася гіршою, ніж очікувалося, і не відповідає обіцянкам, даним народу прем'єр-міністеркою". 

Ще напередодні в лавах консерваторів залунали вимоги про вотум недовіри Мей.

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