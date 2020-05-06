Консерватори в Європарламенті вимагають відкрити внутрішні кордони ЄС

Представники найбільшої консервативної фракції в Європарламенті - Європейської народної партії (EVP) - вимагають від голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) вжити заходів щодо скасування прикордонного контролю у країнах Євросоюзу з 15 травня. Про це йдеться в поширеному у вівторок, 12 травня, листі, який підписали чимало керівників національних делегацій партії, що складають фракцію в Європарламенті.

Також у листі було озвучено вимогу скасувати обов'язковий карантин для громадян Євросоюзу, які в'їжджають до інших країн ЄС. Консерватори вважають, що на початковому етапі пандемії закриття кордонів було виправдане, проте нині ситуація з поширенням коронавірусу в країнах Євросоюзу перебуває приблизно на одному рівні, тож обмеження втратили сенс.

Читайте також: Туризм в умовах пандемії COVID-19: як європейці проведуть це літо?

План поступового відкриття кордонів

У середу Єврокомісія планує презентувати план поступового відкриття внутрішніх кордонів у ЄС. Агентство dpa, в розпорядженні якого є чернетка плану, повідомляє, що той передбачає поступове відкриття кордонів, яке може розтягнутися на кілька місяців.

Читайте також: Коронавірус і польоти: на авіапасажирів чекають нові правила

За даними ресурсу Worldometers, який відстежує ситуацію з поширенням коронавірусу, з моменту початку пандемії в Європі були інфіковані понад 1,6 мільйона осіб, одужали майже 700 тисяч пацієнтів, а померли від викликаного коронавірусом захворювання COVID-19 156 тисяч людей.

Дивитись відео 01:49 Поділитись Побачення на кордоні між Німеччиною і Швейцарією в часи коронавірусу (08.04.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3acKf Побачення на кордоні між Німеччиною і Швейцарією в часи коронавірусу