 Консерватори в Європарламенті вимагають відкрити внутрішні кордони ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.05.2020

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Новини

Консерватори в Європарламенті вимагають відкрити внутрішні кордони ЄС

Закриття кордонів, вважають європейські консерватори, допомогло на початковій стадії боротьби з коронавірусом, але зараз втратило сенс. Єврокомісія має в середу представити план щодо їх відкриття.

Перекритий польсько-німецький кордон у місті Герліц

Перекритий польсько-німецький кордон у місті Герліц

Представники найбільшої консервативної фракції в Європарламенті - Європейської народної партії (EVP) - вимагають від голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) вжити заходів щодо скасування прикордонного контролю у країнах Євросоюзу з 15 травня. Про це йдеться в поширеному у вівторок, 12 травня, листі, який підписали чимало керівників національних делегацій партії, що складають фракцію в Європарламенті.

Також у листі було озвучено вимогу скасувати обов'язковий карантин для громадян Євросоюзу, які в'їжджають до інших країн ЄС. Консерватори вважають, що на початковому етапі пандемії закриття кордонів було виправдане, проте нині ситуація з поширенням коронавірусу в країнах Євросоюзу перебуває приблизно на одному рівні, тож обмеження втратили сенс.

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План поступового відкриття кордонів

У середу Єврокомісія планує презентувати план поступового відкриття внутрішніх кордонів у ЄС. Агентство dpa, в розпорядженні якого є чернетка плану, повідомляє, що той передбачає поступове відкриття кордонів, яке може розтягнутися на кілька місяців.

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За даними ресурсу Worldometers, який відстежує ситуацію з поширенням коронавірусу, з моменту початку пандемії в Європі були інфіковані понад 1,6 мільйона осіб, одужали майже 700 тисяч пацієнтів, а померли від викликаного коронавірусом захворювання COVID-19 156 тисяч людей.

Дивитись відео 01:49

Побачення на кордоні між Німеччиною і Швейцарією в часи коронавірусу

  • Жінка виходить із магазину модного одягу в Нікосії, Кіпр

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    З поверненням!

    Через карантин крамниці по всій Європі були змушені зачинитися. Не став винятком і цей магазин модного одягу в центрі Нікосії на Кіпрі. З кінця березня на острові діяли суворі карантинні обмеження. Але 4 травня, відколи дозволили відновити роботу будівельних майданчиків та невеликих крамниць, цей магазин знову відчинив свої двері.

  • Люди вийшли на прогулянку на пляж міста Порту в перший день послаблення карантинних обмежень

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Повернення пляжного відпочинку

    Португальці тепер знову можуть насолодитися прогулянкою узбережжям. В умовах надзвичайного стану в країні, який запровадили ще 18 березня, відвідування пляжів було заборонене. Нині відновили роботу також крамниці й перукарні, однак у приміщеннях і надалі треба носити маски.

  • Перукарі в салоні краси в Афінах, Греція

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Візит до перукарні: час настав

    У Греції після майже півторамісячного простою відкрилися невеликі магазини й перукарні. Схоже, що найближчим часом перукарі по всій Європі матимуть багато роботи. Утім, ресторанам і барам доведеться почекати до кінця місяця.

  • Працівники громадського транспорту в Будапешті роздають захисні маски

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску

    Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.

  • Люди на вулицях Мадрида після послаблення обмежень

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Прогулянка вулицею - вже подія

    Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.

  • Італійські взуттєвики змушені працювати в масках

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Повернення на роботу

    В Італії також діяли суворі карантинні обмеження, і підстав для виходу на вулицю в італійців було небагато. Але нині італійцям уже можна ходити на роботу. Зрозуміло, що за дотримання певних умов. Робітники взуттєвої фабрики у Кастельнуово-Вомано, що у провінції Терамо, змушені працювати в масках. Їхні робочі місця відокремлені пластиковими перегородками.

  • Вдягнені у захисні маски співробітники ритуальної служби несуть труну в Каталіні, Італія

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Провести в останню путь

    Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.

  • Вчитель видає учню маску перед початком занять у віденській школі

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Відкриті школи

    В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.

  • Гравці мюнхенської Баварії повернулися до тренувань

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Як же без футболу?

    До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.

    Автор: Алекс Метьюс, Микола Кондратенко


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