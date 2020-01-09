 Консерватори виграли парламентські вибори в Хорватії - екзитполи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2020

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Консерватори виграли парламентські вибори в Хорватії - екзитполи

За даними екзитполів, консервативна "Хорватська демократична співдружність" прем'єра Андрея Пленковича отримає 61 з 151 місця у парламенті Хорватії.

Згідно з даними екзитполів, вибори в Хорватії виграє партія влади

Згідно з даними екзитполів, вибори в Хорватії виграє партія влади

Згідно з результатами екзитполів, на парламентських виборах у Хорватії, які відбулися у неділю, 5 липня, перемогла консервативна партія "Хорватська демократична співдружність" прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича, повідомляє агенція dpa.

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За даними опитування, консерватори отримають понад третину місць у парламенті - 61 з 151 місця. Основні їхні суперники на виборах, лівоцентристська коаліція "Перезавантаження" на чолі з Соціал-демократичною партією (СДП) отримає 44 мандати. Також очікується, що консерватори отримають три парламентські місця, які зарезервовані за голосами виборців, що проголосували за кордоном - ця частина голосування не була включена у екзитполи, зауважує dpa. Ще 16 мандатів має отримати права партія "Рух за вітчизну", яку очолює співак та бізнесмен Мирослав Шкоро.  

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Якщо результати виборів не будуть сильно відрізнятися від прогнозів екзитполів, партія Пленковича отримає сильні стартові позиції для переговорів щодо створення коаліції і формування нового уряду.


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