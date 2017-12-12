Конгрес США схвалив оборонний бюджет з допомогою Україні та санкціями щодо "Північного потоку-2"

Палата представників Конгресу США у середу, 11 грудня, схвалила оборонний бюджет країни, який передбачає виділення на військові потреби та реалізацію програм з нацбезпеки 738 мільярдів доларів США. При цьому 300 мільйонів із них мають бути спрямовані на військову допомогу США Україні.

У рамках програми допомоги Україні прописано, зокрема, й передачу українській стороні летальних видів оборонних озброєнь. Ідеться про поставки крилатих ракет для систем берегових ракетних комплексів і протикорабельних ракет.

Санкції щодо російських газогонів

Схвалений у Палаті представників законопроєкт передбачає також запровадження санкцій щодо російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік" заради забезпечення "європейської енергетичної безпеки". Зокрема "Північний потік-2", який ще будується, названий у законопроєкті "інструментом примусу та політичного тиску", що послабить зв'язок США з Німеччиною та Європою в цілому.

Законопроєкт передбачає накладання санкцій на судна, що займаються прокладкою труб для цих газогонів, а також на іноземних громадян, які мають відношення до роботи цих суден.

Президент США Дональд Трамп уже повідомив, що має намір підписати законопроєкт про санкції, розраховані на п'ять років, у разі його проходження через Конгрес. Водночас президент США зможе зупинити їх дію, якщо доведе Конгресу, що США вдалося "мінімізувати" використання Росією газопроводів у політичних цілях.

Після схвалення законопроєкту Палатою представників його повинен розглянути Сенат. Очікується, що у верхній палаті Конгресу голосування за документ відбудеться до 20 грудня, після чого його спрямують на підпис президенту.

Дивитись відео 04:14 Поділитись Поки "Нафтогаз" і "Газпром" сваряться, у Німеччині добудовують "Північний потік-2" і EUGAL (04.12.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3UDPX Поки "Нафтогаз" і "Газпром" сваряться, у Німеччині добудовують "Північний потік-2" і EUGAL