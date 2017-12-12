Конгрес США схвалив оборонний бюджет з допомогою Україні та санкціями щодо "Північного потоку-2"
Палата представників Конгресу США схвалила оборонний бюджет, який передбачає військову допомогу Україні та санкції щодо компаній, які будують російські газогони.
Капітолій у Вашингтоні
Палата представників Конгресу США у середу, 11 грудня, схвалила оборонний бюджет країни, який передбачає виділення на військові потреби та реалізацію програм з нацбезпеки 738 мільярдів доларів США. При цьому 300 мільйонів із них мають бути спрямовані на військову допомогу США Україні.
У рамках програми допомоги Україні прописано, зокрема, й передачу українській стороні летальних видів оборонних озброєнь. Ідеться про поставки крилатих ракет для систем берегових ракетних комплексів і протикорабельних ракет.
Санкції щодо російських газогонів
Схвалений у Палаті представників законопроєкт передбачає також запровадження санкцій щодо російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік" заради забезпечення "європейської енергетичної безпеки". Зокрема "Північний потік-2", який ще будується, названий у законопроєкті "інструментом примусу та політичного тиску", що послабить зв'язок США з Німеччиною та Європою в цілому.
Законопроєкт передбачає накладання санкцій на судна, що займаються прокладкою труб для цих газогонів, а також на іноземних громадян, які мають відношення до роботи цих суден.
Президент США Дональд Трамп уже повідомив, що має намір підписати законопроєкт про санкції, розраховані на п'ять років, у разі його проходження через Конгрес. Водночас президент США зможе зупинити їх дію, якщо доведе Конгресу, що США вдалося "мінімізувати" використання Росією газопроводів у політичних цілях.
Після схвалення законопроєкту Палатою представників його повинен розглянути Сенат. Очікується, що у верхній палаті Конгресу голосування за документ відбудеться до 20 грудня, після чого його спрямують на підпис президенту.
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Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
Заборона на в'їзд та замороження активів
У березні 2014 року США та ЄС запровадили санкції щодо російських високопосадовців, депутатів Держдуми та підприємців. Їм заборонили в'їзд, а їхні американські та європейські активи заморозили. До санкційних списків, які в подальшому неодноразово розширювалися, потрапили спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко, депутат Держдуми Леонід Слуцький і радник російського президента Сергій Глазьєв.
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
Секторальні санкції
16 липня 2014 року США запровадили санкції щодо компаній "Роснефть" і "Новатек", а також "Газпромбанку" і державної корпорації "Внешэкономбанк". Вони не можуть отримувати в США боргове фінансування на термін понад 90 днів. З "Внешэкономбанком" і "Газпромбанком" заборонено проводити транзакції. Згодом до цього списку додали "Банк Москвы", ВТБ, "Россельхозбанк" і Об'єднану суднобудівну корпорацію.
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
ЄС пішов за прикладом США
Кілька тижнів потому секторальні санкції щодо Росії запровадив і Євросоюз. Вони поширилися на п'ять найбільших російських банків: "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" і ВЭБ, яким був обмежений доступ до ринків капіталу ЄС. Пізніше такі ж обмеження Брюссель запровадив щодо трьох нафтових компаній - "Роснефть", "Транснефть" і "Газпром нефть" - і трьох оборонних підприємств РФ.
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
Російська нафтова галузь під санкціями
Санкції щодо російської нафтової галузі запровадили і США, і ЄС, обмеживши роботу своїх компаній в російській Арктиці. Брюссель також заборонив поставки до Росії високотехнологічного обладнання для нафтової галузі у відповідь на дії РФ в Україні.
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
ВПК під прицілом
До санкцій в галузі ВПК належать запроваджена Євросоюзом заборона на торгівлю з Росією зброєю і заборона на експорт до неї товарів подвійного призначення для оборонного сектора. США, своєю чергою, запровадили штрафні заходи проти 11 виробників електроніки, яка може бути використана для потреб військової промисловості. Обґрунтування санкцій - війна на Донбасі та анексія Криму.
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
Санкції щодо спецслужб
У грудні 2016 року США запровадили санкції у зв'язку з можливими кібератаками з боку російських хакерів під час американської президентської виборчої кампанії. Цього разу до "чорного списку" потрапили зовнішня і внутрішня спецслужби країни - Головне розвідувальне управління (ГРУ) і Федеральна служба безпеки (ФСБ).
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
США покарали російських олігархів
У квітні 2018 американський мінфін вперше завдав удару по російських приватних компаніях. Він запровадив санкції щодо 24 російських бізнесменів з опублікованої раніше так званої "Кремлівської доповіді". Серед них опинилися такі впливові олігархи, як Олег Дерипаска та Віктор Вексельберг. Активи їхніх компаній на території США заморожені, а американцям заборонено вести з ними бізнес.
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
Санкції за отруєння Скрипалів
27 серпня 2018 року набули чинності нові санкції США за застосування Росією хімічної зброї. Ці штрафні заходи включають заборону на продаж Росії озброєнь та іншої оборонної продукції, відмова у доступі до американських товарів і технологій, які особливо важливі з точки зору національної безпеки, а також у наданні кредитів уряду США, кредитних гарантій та іншої фінансової підтримки.