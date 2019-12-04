 Конгрес США схвалив законопроєкт про санкції за утиски уйгурів у КНР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.12.2019

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Новини

Конгрес США схвалив законопроєкт про санкції за утиски уйгурів у КНР

Документ передбачає санкції стосовно високопоставлених китайських чиновників за порушення прав людини в Сіньцзяні. У Пекіні законопроєкт назвали втручанням у внутрішні справи Китаю.

Представник уйгурської меншини

Представник уйгурської меншини

Палата представників Конгресу США у вівторок, 3 грудня, майже одноголосно схвалила законопроєкт про дотримання прав людини щодо уйгурського населення в китайському Сіньцзян-Уйгурському автономному районі (СУАР). Документ передбачає запровадження санкцій щодо високопоставлених китайських чиновників.

У вересні аналогічний законопроєкт, але з м'якшими формулюваннями ухвалив американський Сенат. Тепер документи мають бути погоджені обома палатами Конгресу. Для набуття статусу закону остаточний варіант має підписати президент США Дональд Трамп.

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Китай засудив ухвалу чергового американського законопроєкту щодо Сіньцзяна. "Китайська сторона висловлює в зв'язку з цим глибоке обурення і заявляє рішучий протест", - заявила речниця МЗС Китаю Хуа Чуньїн. За її словами, законопроєкт порушує норми міжнародного права і міжнародних відносин, є втручанням у внутрішні справи Китаю. У заяві китайського МЗС наголошується, що в Вашингтоні грубо спотворюють реальні факти і політику центральної влади щодо Сіньцзяну, де не існує проблем з дотриманням прав людини.

Нагадаємо, за даними правозахисної організації Human Right Watch у так званих таборах перевиховання в Сіньцзяні на заході країні утримується мільйон осіб, переважно уйгури - представники мусульманського народу тюркського походження. Китайський уряд закидає уйгурським групам сепаратизм та тероризм. США вже запровадили щодо Китаю санкції через утиски уйгурів. 

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