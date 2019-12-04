Конгрес США схвалив законопроєкт про санкції за утиски уйгурів у КНР

Палата представників Конгресу США у вівторок, 3 грудня, майже одноголосно схвалила законопроєкт про дотримання прав людини щодо уйгурського населення в китайському Сіньцзян-Уйгурському автономному районі (СУАР). Документ передбачає запровадження санкцій щодо високопоставлених китайських чиновників.

У вересні аналогічний законопроєкт, але з м'якшими формулюваннями ухвалив американський Сенат. Тепер документи мають бути погоджені обома палатами Конгресу. Для набуття статусу закону остаточний варіант має підписати президент США Дональд Трамп.

Китай засудив ухвалу чергового американського законопроєкту щодо Сіньцзяна. "Китайська сторона висловлює в зв'язку з цим глибоке обурення і заявляє рішучий протест", - заявила речниця МЗС Китаю Хуа Чуньїн. За її словами, законопроєкт порушує норми міжнародного права і міжнародних відносин, є втручанням у внутрішні справи Китаю. У заяві китайського МЗС наголошується, що в Вашингтоні грубо спотворюють реальні факти і політику центральної влади щодо Сіньцзяну, де не існує проблем з дотриманням прав людини.

Нагадаємо, за даними правозахисної організації Human Right Watch у так званих таборах перевиховання в Сіньцзяні на заході країні утримується мільйон осіб, переважно уйгури - представники мусульманського народу тюркського походження. Китайський уряд закидає уйгурським групам сепаратизм та тероризм. США вже запровадили щодо Китаю санкції через утиски уйгурів.