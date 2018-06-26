 Конгрес США провалив міграційну реформу Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2018

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Новини

Конгрес США провалив міграційну реформу Трампа

Попри наполягання президента США Дональд Трампа Палата представників Конгресу проголосувала проти, як вважалося, компромісного варіанту його міграційної реформи. "Ні" сказало й чимало республіканців.

Конгрес відмовився підтримати міграційну реформу Дональда Трампа

Конгрес відмовився підтримати міграційну реформу Дональда Трампа

Палата представників Конгресу США у середу, 27 червня, відмовилась підтримати міграційну реформу президента країни Дональда Трампа. Проти неї проголосував 301 конгресмен, тоді як за законопроект, який і так вважався компромісним, висловилився лише 121 член парламенту, повідомляє агенція AP.

Підтримати реформу відмовилися не лише абсолютно всі представники опозиційної Демократичної партії, але й левова частка республіканців - попри багатогодинне наполягання на цьому Трампа за допомогою низки повідомлень у соцмережі Twitter.

Законопроект передбачав суттєве обмеження можливості отримання громадянства США сотнями тисяч мігрантів, які незаконно прибули до країни дітьми. Також планувалось виділити 25 мільярдів доларів для будівництва стіни на кордоні з Мексикою та заборонити примусово роз'єднувати дітей і їхніх батків-мігрантів, що нелегально потрапили до США.

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У США низка штатів подали до суду позов щодо міграційної політики адміністрації президента країни. Тим часом федеральна суддя наказала возз'єднати розділені на кордоні родини мігрантів протягом 30 днів. (27.06.2018)

Останній пункт закону - єдиний, щодо якого існує консенсус серед членів Конгресу. Зараз лідери Республіканської партії обговорюють так званий "план Б" - законопроект, який має остаточно заборонити вилучати дітей у нелегальних мігрантів, навіть якщо тих беруть під варту. Трамп наполягає, щоб республіканці або прийняли реформу, або запропонували її новий варіант, передає агенція Reuters.

Нагадаємо, в цьому місяці в США розгорівся скандал через практику вилучення дітей у нелегальних мігрантів. За кілька тижнів влада США розмістила в спеціальних центрах або патронатних сім'ях понад 2300 дітей таких осіб. В результаті 20 червня Трамп підписав указ, яким припинив практику вилучення дітей. Утім, це нічого не змінило в самому законодавстві, яке її дозволяє.

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