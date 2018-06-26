Конгрес США провалив міграційну реформу Трампа

Палата представників Конгресу США у середу, 27 червня, відмовилась підтримати міграційну реформу президента країни Дональда Трампа. Проти неї проголосував 301 конгресмен, тоді як за законопроект, який і так вважався компромісним, висловилився лише 121 член парламенту, повідомляє агенція AP.

Підтримати реформу відмовилися не лише абсолютно всі представники опозиційної Демократичної партії, але й левова частка республіканців - попри багатогодинне наполягання на цьому Трампа за допомогою низки повідомлень у соцмережі Twitter.

Законопроект передбачав суттєве обмеження можливості отримання громадянства США сотнями тисяч мігрантів, які незаконно прибули до країни дітьми. Також планувалось виділити 25 мільярдів доларів для будівництва стіни на кордоні з Мексикою та заборонити примусово роз'єднувати дітей і їхніх батків-мігрантів, що нелегально потрапили до США.

Останній пункт закону - єдиний, щодо якого існує консенсус серед членів Конгресу. Зараз лідери Республіканської партії обговорюють так званий "план Б" - законопроект, який має остаточно заборонити вилучати дітей у нелегальних мігрантів, навіть якщо тих беруть під варту. Трамп наполягає, щоб республіканці або прийняли реформу, або запропонували її новий варіант, передає агенція Reuters.

Нагадаємо, в цьому місяці в США розгорівся скандал через практику вилучення дітей у нелегальних мігрантів. За кілька тижнів влада США розмістила в спеціальних центрах або патронатних сім'ях понад 2300 дітей таких осіб. В результаті 20 червня Трамп підписав указ, яким припинив практику вилучення дітей. Утім, це нічого не змінило в самому законодавстві, яке її дозволяє.