 Конгрес США почав складати пункти обвинувачення для імпічменту Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.12.2019

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Конгрес США почав складати пункти обвинувачення для імпічменту Трампа

Про початок процедури складання пунктів обвинувачення, аби оголосити Трампу імпічмент, заявила спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі.

Cпікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі оголошує початок процедури складання пунктів обвинувачення у справі про імпічмент Трампа

Ненсі Пелосі оголошує початок процедури складання пунктів обвинувачення у справі про імпічмент Трампа

У Конгресі США розпочато процедуру складання пунктів овинувачення щодо оголошення імпічменту президенту США Дональду Трампу. Це процедура є необхідною передумовою для подальшого голосування у Палаті представників. Про її початок у четвер, 5 грудня, заявила під час виступу спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

"На жаль, але з упевненістю та смиренністю, зберігаючи вірність нашим батькам-засновникам та нашим серцям, сповненим любові до Америки, я прошу сьогодні нашого голову (комітету з питань юстиції Джеррольда Надлера. - Ред.) перейти до (складання. - Ред.) статей імпічменту", - зазначила Пелосі, цитує агентство новин dpa.

Під час виступу Пелосі звинуватила Трампа в зловживанні владою та заявила, що він підриває національну безпеку США.

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Згодом Надлер заявив, що комітет з питань юстиції розгляне представлення доказів у справі про імпічмент Трампа вже наступного понеділка. За словами Надлера, юристи, які представлятимуть як демократів, так і республіканців з комітетів з питань розвідки та з питань юстиції, наводитимуть свої докази.

Відреагувавши на слова Пелосі, Трамп написав у Twitter, що дії демократів призведуть до того, що важлива, але лише зрідка використовувана процедура імпічменту буде рутинно застосовуватися проти майбутніх президентів, а це не є тим, що мали на увазі батьки-засновники США.

"Добра новина у тому, що республіканці ніколи не були більш об'єднаними. Ми переможемо!", - заявив Трамп.

Зрештою питання імпічменту вирішуватиметься у верхній палаті Конгресу, Сенаті, де Республіканська партія має більшість.

Нагадаємо, що напередодні троє з чотирьох експертів-правників, викликаних на слухання в комітет з питань юстиції Палати представників США, визнали дії Трампа під час так званого "українського скандалу" достатньою підставою для його імпічменту.

В опублікованій 3 грудня доповіді комітету з розвідки Палати представників за підсумками розслідування щодо імпічменту Трампа стверджується, що президент США скористався своїми повноваженнями, аби спробувати забезпечити втручання України в президентські вибори в США 2020 року. Зокрема, Трамп вимагав від президента України Володимира Зеленського почати розслідування проти Хантера Байдена, сина свого ймовірного суперника на майбутніх виборах Джо Байдена.

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