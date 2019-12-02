Конгрес США почав складати пункти обвинувачення для імпічменту Трампа

У Конгресі США розпочато процедуру складання пунктів овинувачення щодо оголошення імпічменту президенту США Дональду Трампу. Це процедура є необхідною передумовою для подальшого голосування у Палаті представників. Про її початок у четвер, 5 грудня, заявила під час виступу спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

"На жаль, але з упевненістю та смиренністю, зберігаючи вірність нашим батькам-засновникам та нашим серцям, сповненим любові до Америки, я прошу сьогодні нашого голову (комітету з питань юстиції Джеррольда Надлера. - Ред.) перейти до (складання. - Ред.) статей імпічменту", - зазначила Пелосі, цитує агентство новин dpa.

Під час виступу Пелосі звинуватила Трампа в зловживанні владою та заявила, що він підриває національну безпеку США.

Згодом Надлер заявив, що комітет з питань юстиції розгляне представлення доказів у справі про імпічмент Трампа вже наступного понеділка. За словами Надлера, юристи, які представлятимуть як демократів, так і республіканців з комітетів з питань розвідки та з питань юстиції, наводитимуть свої докази.

Відреагувавши на слова Пелосі, Трамп написав у Twitter, що дії демократів призведуть до того, що важлива, але лише зрідка використовувана процедура імпічменту буде рутинно застосовуватися проти майбутніх президентів, а це не є тим, що мали на увазі батьки-засновники США.

"Добра новина у тому, що республіканці ніколи не були більш об'єднаними. Ми переможемо!", - заявив Трамп.

Зрештою питання імпічменту вирішуватиметься у верхній палаті Конгресу, Сенаті, де Республіканська партія має більшість.

Нагадаємо, що напередодні троє з чотирьох експертів-правників, викликаних на слухання в комітет з питань юстиції Палати представників США, визнали дії Трампа під час так званого "українського скандалу" достатньою підставою для його імпічменту.

В опублікованій 3 грудня доповіді комітету з розвідки Палати представників за підсумками розслідування щодо імпічменту Трампа стверджується, що президент США скористався своїми повноваженнями, аби спробувати забезпечити втручання України в президентські вибори в США 2020 року. Зокрема, Трамп вимагав від президента України Володимира Зеленського почати розслідування проти Хантера Байдена, сина свого ймовірного суперника на майбутніх виборах Джо Байдена.