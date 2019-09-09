 Конгрес США попередньо схвалив продаж Києву додаткових ПТРК Javelin -ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.10.2019

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Конгрес США попередньо схвалив продаж Києву додаткових ПТРК Javelin -ЗМІ

Планується, що сума операції з продажу Україні дадаткових протитанкових ракетних комплексів Javelin становитиме 39 мільйонів доларів США. Цей продаж не є частиною узгодженої раніше допомоги Вашингтона Києву, пишуть ЗМІ.

ПТРК Javelin

ПТРК Javelin

Держдепартамент та Конгрес Сполучених Штатів попередньо схвалили продаж Україні додаткової партії переносних протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin. Спочатку про це ввечері у вівторок, 1 жовтня, повідомило інформагентство Bloomberg, що посилалося на власні неназвані джерела. Згодом інформацію про схвалення продажу агентствам Reuters та AP підтвердили джерела в Конгресі США.

У Держдепартаменті поки не прокоментували погодження продажу у відповідь на запити Reuters та AP.

DW.COM

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У рамках цієї угоди Україна має отримати 150 ракет до ПТРК Javelin, а також ще дві пускові установки. Сума запланованої операції з продажу становитиме 39 мільйонів доларів США й вона не буде частиною ухваленої раніше багатомільйонної військової американської допомоги для України.

Про постачання Україні цієї партії ПТРК Javelin та ракет до них домовилися влітку цього року ще до проведення телефонної розмови між між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, яка спричинила в США скандал.

За словами джерела Reuters, голови кількох комітетів Конгресу США схвалили продаж цих ракетних комплексів минулого тижня.

2018 року Сполучені Штати продали Україні 37 пускових установок та понад 200 ракет до ПТРК Javelin, нагадує Bloomberg.

ПТРК Javelin - спільна розробка провідних американських виробників озброєнь - корпорацій Lockheed Martin та Raytheon.

Дивитись відео 00:39

Як працює протитанковий ракетний комплекс Javelin? (02.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Як працює протитанковий ракетний комплекс Javelin? (02.04.2018)  

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