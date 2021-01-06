Конгрес США затвердив обрання Джо Байдена президентом країни

Конгрес США в четвер, 7 січня, формально затвердив обрання Джо Байдена президентом країни, сертифікувавши понад 270 необхідних для цього голосів виборників. Загалом Байден набрав у Колегії виборників 306 голосів.
Спільна сесія Конгресу, яка була присвячена затвердженню результатів президентських виборів у США, почалася ще в середу, 6 січня, проте була перервана, коли до Капітолію увірвалися прихильники Дональда Трампа. Процес сертифікації також затримався через розгляд поданих республіканцями заперечень, усі з яких, однак, були відхилені. Тепер Трамп не може оскаржити результати голосування. Інавгурація Байдена має відбутися 20 січня.
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Нагадаємо, що 6 січня під час заворушень, коли на територію Капітолію вдерлися прибічники Трампа, загинули 4 особи, ще 52 були заарештовані. Зокрема, одна жінка померла від вогнепального поранення, яке вона отримала у будівлі Конгресу, ще троє померли з інших причин. Також повідомляється, що під час заворушень постраждали 14 поліцейських, двоє з них госпіталізовані.
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Ентоні Блінкен, державний секретар США
Блінкен вже довгий час є довіреною особою майбутнього американського президента Джо Байдена. Він працював в адміністраціях президентів Білла Клінтона та Барака Обами. За останнього він був заступником радника з питань нацбезпеки та заступником держсекретаря США, Байден тоді був віцепрезидентом. Блінкена вважають одним із архітекторів атомної угоди з Іраном, з якої США згодом вивів Дональд Трамп.
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США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд
Джон Керрі, спецпосланник президента США з питань клімату
Колишній держсекретар США Джон Керрі обійме посаду спеціального посланника президента Байдена з питань клімату. З 1983 до 2013 року Керрі був сенатором від штату Массачусетс, після чого очолив Держдеп в другій адміністрації Обами. Саме Керрі підписав Паризьку кліматичну угоду від імені США у 2015 році - а вже через два роки Дональд Трамп вивів Вашингтон з цієї угоди.
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Лінда Томас-Грінфілд, посолка США в ООН
Лінда Томас-Грінфілд за президентства Обами обіймала посади у Державному департаменті між 2013 та 2017 р. Серед іншого, Томас-Грінфілд обіймала посаду помічниці держсекретаря США з питань африканських країн південніше Сахари під час спалаху Еболи у регіоні.
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Алехандро Майоркас, міністр внутрішньої безпеки
Майоркас має кубинське коріння і за часів Обами очолював Службу громадянства та імміграції, зокрема відповідав за виконання програми DACA, яка дозволила так званим "мрійникам" (нелегально прибулим до США у неповнолітньому віці) легалізуватися. У разі затвердження на посаду, він стане першим мігрантом та латиноамериканцем, який очолить відомство внутрішньої безпеки.
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Джейк Салліван, радник президента з національної безпеки
Салліван вже був радником віцепрезидента Байдена з питань національної безпеки у 2013-2014 роках. Крім того, він був заступником Гілларі Клінтон, коли та очолювала Держдепартамент.
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Евріл Хейнс, директорка національної розвідки
Хейнс була першою жінкою на посаді заступниці глави ЦРУ у період між 2013-2015 роками, а відтак перейшла на роботу до Держдепартаменту, де працювала заступницею радника з питань національної безпеки. У разі затвердження на посаді, вона стане першою жінкою на чолі американської розвідки.
Автор: Девіс Ванопдорп