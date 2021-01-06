 Конгрес США затвердив обрання Джо Байдена президентом країни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.01.2021

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Конгрес США затвердив обрання Джо Байдена президентом країни

Конгрес США сертифікував достатньо голосів виборників, щоб затвердити обрання Джо Байдена президентом країни.

Джо Байден

Джо Байден (фото з архіву)

Конгрес США в четвер, 7 січня, формально затвердив обрання Джо Байдена президентом країни, сертифікувавши понад 270 необхідних для цього голосів виборників. Загалом Байден набрав у Колегії виборників 306 голосів. 

Спільна сесія Конгресу, яка була присвячена затвердженню результатів президентських виборів у США, почалася ще в середу, 6 січня, проте була перервана, коли до Капітолію увірвалися прихильники Дональда Трампа. Процес сертифікації також затримався через розгляд поданих республіканцями заперечень, усі з яких, однак, були відхилені. Тепер Трамп не може оскаржити результати голосування. Інавгурація Байдена має відбутися 20 січня.

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Нагадаємо, що 6 січня під час заворушень, коли на територію Капітолію вдерлися прибічники Трампа, загинули 4 особи, ще 52 були заарештовані. Зокрема, одна жінка померла від вогнепального поранення, яке вона отримала у будівлі Конгресу, ще троє померли з інших причин. Також повідомляється, що під час заворушень постраждали 14 поліцейських, двоє з них госпіталізовані.

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    Лінда Томас-Грінфілд за президентства Обами обіймала посади у Державному департаменті між 2013 та 2017 р. Серед іншого, Томас-Грінфілд обіймала посаду помічниці держсекретаря США з питань африканських країн південніше Сахари під час спалаху Еболи у регіоні.

  • Алехандро Майоркас, секретар внутрішньої безпеки

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    Майоркас має кубинське коріння і за часів Обами очолював Службу громадянства та імміграції, зокрема відповідав за виконання програми DACA, яка дозволила так званим "мрійникам" (нелегально прибулим до США у неповнолітньому віці) легалізуватися. У разі затвердження на посаду, він стане першим мігрантом та латиноамериканцем, який очолить відомство внутрішньої безпеки.

  • Джейк Салліван, радник президента з національної безпеки

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Джейк Салліван, радник президента з національної безпеки

    Салліван вже був радником віцепрезидента Байдена з питань національної безпеки у 2013-2014 роках. Крім того, він був заступником Гілларі Клінтон, коли та очолювала Держдепартамент.

  • Евріл Хейнс, директорка національної розвідки

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Евріл Хейнс, директорка національної розвідки

    Хейнс була першою жінкою на посаді заступниці глави ЦРУ у період між 2013-2015 роками, а відтак перейшла на роботу до Держдепартаменту, де працювала заступницею радника з питань національної безпеки. У разі затвердження на посаді, вона стане першою жінкою на чолі американської розвідки.

    Автор: Девіс Ванопдорп


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