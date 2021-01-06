Конгрес США затвердив обрання Джо Байдена президентом країни

Конгрес США в четвер, 7 січня, формально затвердив обрання Джо Байдена президентом країни, сертифікувавши понад 270 необхідних для цього голосів виборників. Загалом Байден набрав у Колегії виборників 306 голосів.

Спільна сесія Конгресу, яка була присвячена затвердженню результатів президентських виборів у США, почалася ще в середу, 6 січня, проте була перервана, коли до Капітолію увірвалися прихильники Дональда Трампа. Процес сертифікації також затримався через розгляд поданих республіканцями заперечень, усі з яких, однак, були відхилені. Тепер Трамп не може оскаржити результати голосування. Інавгурація Байдена має відбутися 20 січня.

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Нагадаємо, що 6 січня під час заворушень, коли на територію Капітолію вдерлися прибічники Трампа, загинули 4 особи, ще 52 були заарештовані. Зокрема, одна жінка померла від вогнепального поранення, яке вона отримала у будівлі Конгресу, ще троє померли з інших причин. Також повідомляється, що під час заворушень постраждали 14 поліцейських, двоє з них госпіталізовані.