 Конгрес США вимагає від Трампа припинити підтримку Саудівської Аравії у Ємені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2019

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Новини

Конгрес США вимагає від Трампа припинити підтримку Саудівської Аравії у Ємені

Палата представників слідом за Сенатом США ухвалила резолюцію, що вимагає припинити військову підтримку Саудівської Аравії у єменському конфлікті. Очікується, що Трамп накладе на документ вето.

Конгрес Сполучених Штатів Америки

Конгрес вимагає припинити допомогу коаліції на чолі з Саудівською Аравією

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки у четвер, 4 квітня, проголосувала за резолюцію, у якій вимагається припинити надання Вашингтоном військової підтримки коаліції на чолі з Саудівською Аравією у Ємені.

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"За" резолюцію віддали свої голоси 247 конгресменів, "проти" висловилися 175, інформує агенція dpa. При цьому документ підтримали 15 конгресменів від Республіканської партії США, представником якої є президент країни Дональд Трамп.

Раніше цей законопроект був схвалений більшістю Сенату США. Тепер документ буде спрямований на підпис президенту Дональду Трампу. Утім очікується, що він накладе на нього вето. Раніше у Білому домі називали цю резолюції помилковою та заявляли, що вона може зашкодити двостороннім відносинам між Вашингтоном та Ер-Ріядом. Для того, щоб подолати вето президента, в обох палатах американського парламенту знадобиться дві третини голосів.

Збройний конфлікт у Ємені триває з березня 2014 року. Війська єменського президента Мансура Хаді за підтримки арабської коаліції на чолі з Саудівською Аравією протистоять повстанцям-хуситам, яких підтримує Іран. З початку війни її жертвами стали тисячі цивільних осіб, мільйонам мешканців Ємену загрожує голос. За даними неурядових організацій, жертвами конфлікту та голоду в Ємені стали 85 тисяч дітей.

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