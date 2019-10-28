Конгресменка США подала у відставку через секс-скандал

Конгресменка від Демократичної партії США Кеті Гілл у неділю, 27 жовтня, оголосила, що йде у відставку через скандал та звинувачення проти неї у інтимних стосунках з колегою.

"Із розбитим серцем я оголошую про відставку з Конгресу. Це найскладніше, що я коли-небудь мала зробити. Утім, я вважаю, що це найкраще рішення для моїх виборців, моєї громади та нашої країни", - написала Гілл у соцмережі Twitter та опублікувала офіційну заяву про відставку.

До цього консервативне видання США оприлюднило дані, а також інтимні фото Кеті Гілл із колегою, з якою вона працювала під час передвиборної кампанії. 32-річна конгресменка від штату Каліфорнія була вимушена визнати свої інтимні стосунки з іншою жінкою та публічно вибачитися.

Наразі комісія з питань етики в Палаті представників США розслідує, чи мала Гілл інтимні стосунки з іншим конгресменом. Вона заперечує ці закиди, інформує агенція dpa.

Згідно з новими настановами, які стали наслідком дебатів в рамках руху #MeToo, з минулого року подібні інтимні стосунки між членами Конгресу та їхніми колегами забороняються. Утім, ця заборона не поширюється на стосунки між членами Конгресу та співробітниками їхніх штабів під час передвиборних кампаній, зауважує німецьке видання Spiegel.

Когресменка Кеті Гілл - відкрита бісексуалка. Крім того, вона звинувачує свого колишнього чоловіка, з яким вона нещодавно розлучилась, у проведенні брудної кампанії проти неї.

Вона також оголосила, що подасть судові позови через публікацію приватних фотографій. Коли саме вона піде у відставку, наразі невідомо.

В лавах демократів Гілл вважали перспективною молодою конгресменкою. Вона була обрана у Конгрес США від штату Каліфорнія у 2018 році. Гілл часто виступала з критикою політики президента США Дональда Трампа.