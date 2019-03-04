 Комітет Європарламенту схвалив відмову від переведення годинників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.03.2019

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Новини

Комітет Європарламенту схвалив відмову від переведення годинників

Члени комітету з питань транспорту Європарламенту схвалили скасування переходу на літній та зимовий час в Євросоюзі у 2021 році. Тепер за це питання мають проголосувати Європарламент та країни-члени ЄС.

Тепер за скасування переведення годинників мають проголосувати Європарламент та країни ЄС

Тепер за скасування переведення годинників мають проголосувати Європарламент та країни ЄС

Комітет з питань транспорту Європарламенту на засіданні в понеділок, 4 березня, схвалив скасування переходу на літній та зимовий час в Євросоюзі з 2021 року. За таке рішення віддали голоси 23 депутати, 11 проголосували проти, повідомляє агенція dpa.

Європарламент має проголосувати за це питання у найближчі тижні. У сфері транспорту ще залишаються кілька неврегульованих питань щодо переведення годинників. Наступна зустріч міністрів транспорту країн ЄС з цього приводу запланована на червень. За рішення щодо скасування переведення годинників ще мають проголосувати і країни-члени ЄС.

"Нам потрібна довгострокова стратегія та загальноєвропейський гармонізований підхід, оскільки внутрішньому ринку і транспортному сектору потрібен деякий час, щоб пристосуватися до змін", - заявив депутат від Соціал-демократичної партії Німеччини Ізмаіл Ертуґ (Ismail Ertug).

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За даними опитування, незначна більшість жителів Німеччини хотіла б постійно жити за літнім часом. Водночас пенсіонери і вчителі схиляються до остаточного переходу на зимовий час. (20.10.2018)

Більшість країн ЄС скептично ставиться до відмови від переведення годинників уже з наступного року і хоче відкласти цей крок до 2021-го, заявив міністр транспорту Австрії. (29.10.2018)

Раніше Єврокомісія запропонувала відмовитися від переходу на літній та зимовий час вже з цього року. При цьому країни Євросоюзу мали б самостійно вирішувати, на якому часі - літньому чи зимовому - вони б хотіли залишатися надалі. Рекомендація Єврокомісії була ухвалена за результатами онлайн-голосування, проведеного в країнах ЄС минулого літа, згідно з яким 80 відсотків жителів ЄС віддали голоси за скасування переходу на зимовий та літній час.

У Німеччині переведення стрілок годинника на літній час було запроваджене в 1980 році. Інші європейські країни, приміром Італія та Франція, мають цю норму з 1960-их років. Починаючи з 2002 року, перехід був урегульований нормами ЄС, щоб уникнути проблем, спричинених різним часом при роботі транспорту, повітряному чи залізничному сполученні. Годинники переводять в останні неділі березня та жовтня.

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