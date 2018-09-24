Комітет Сенату США схвалив резолюцію щодо Голодомору

Комітет із закордонних відносин Сенату США у середу, 26 вересня, затвердив резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Про це йдеться в повідомленні посольства України в США в соцмережі Facebook.

"Комітет із закордонних відносин Сенату США затвердив та рекомендував до схвалення верхньою палатою американського парламенту резолюцію, в якій Голодомор 1932-1933 років визнається геноцидом українського народу", - зазначено в повідомленні.

Резолюція приурочена до 85-х роковин і має вказати на роль СРСР у скоєнні цього геноциду, йдеться у повідомленні на сайті сенатора від штату Огайо і співголови групи дружби з Україною в Сенаті Роберта Портмана, котрий виступив одним із співавторів резолюції.

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"Ми ніколи не повинні забути звірячі злочини, скоєні Радянським Союзом щодо українського народу під час Голодомору", - заявив Портман. Резолюція вшановує пам'ять мільйонів українців, які постраждали від жорстокої політики придушення штучним голодом їхнього прагнення до незалежності, йдеться в повідомленні на сайті політика. "Україна продовжує боротися сьогодні за захист своєї незалежності і суверенітету перед лицем російської агресії", - наголосив Роберт Портман.

Проект резолюції засуджує систематичні порушення прав людини, у тому числі права на самовизначення та свободу слова, вчинені радянським урядом проти українського народу, повідомило посольство України в США.

У документі також висловлені найглибші співчуття жертвам, тим, хто пережив Голодомор, та їхнім родинам, а також міститься заклик до розповсюдження інформації з метою підвищення обізнаності у світі про штучну природу цієї трагедії.

Співавторами резолюції про визнання Голодомору геноцидом українського народу виступили понад двадцять сенаторів США. У березні група сенаторів, на чолі зі співголовами групи дружби з Україною Робертом Портманом і Річардом Дурбіним, представили документ у Сенаті. Наступним кроком після схвалення документу в комітеті, що вже відбулося, буде винесення резолюції на голосування в Сенаті США.

Нагадаємо, що Голодомор визнаний геноцидом українського народу в 11-ти штатах США. За різними оцінками, штучний голод, створений радянським режимом в Україні у 1932-1933 роках, забрав життя від 3 до 7 мільйонів осіб. Україна вперше кваліфікувала Голодомор як акт геноциду у 2006 році. Геноцидом Голодомор визнали вже 16 країн: Канада, США, Австралія, Португалія Ватикан, Естонія, Литва, Латвія, Грузія, Польща, Угорщина, Еквадор, Колумбія, Мексика, Парагвай, Перу. Ще них країн, серед яких США, Італія, Іспанія, Бразилія, Чехія та інші, засудили Голодомор як злочинний акт проти людяності. У резолюції Європарламенту від 2008 року Голодомор названо "жахливим злочином проти народу України та людяності".