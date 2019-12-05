 Комітет Конгресу оприлюднив конституційне підґрунтя для імпічменту Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.12.2019

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Комітет Конгресу оприлюднив конституційне підґрунтя для імпічменту Трампа

Демократи у Палаті представників оприлюднили доповідь щодо конституційних підстав для імпічменту нинішнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа через "Українагейт".

Слухання в Палаті представників у справі про імпічмент Трампа

Слухання в Палаті представників у справі про імпічмент Дональда Трампа (архівне фото)

Представники Демократичної партії в комітеті з питань юстиції Палати представників Конгресу США оприлюднили в суботу, 7 грудня, доповідь про конституційні та історичні підстави для імпічменту президента США Дональда Трампа. Останнього звинувачують у тому, що він намагався чинити тиск на керівництво України з метою змусити розпочати розслідування проти Хантера Байдена, сина Джо Байдена - потенційного суперника Трампа на виборах наступного року.

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Обговорення ситуації щодо імпічменту Трампа відбулося в юридичному комітеті Палати представників. Там запрошені юристи розібрали звинувачення проти Трампа і визнали їх обґрунтованими. (05.12.2019)

Дональд Трамп не лише тиснув на Володимира Зеленського, але й робив усе, щоб перешкодити розслідуванню цієї справи. Однак для таких випадків передбачений особливий захід - імпічмент, ідеться в звіті демократів. (03.12.2019)

Про початок процедури складання пунктів обвинувачення, аби оголосити Трампу імпічмент, заявила спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. (05.12.2019)

В оприлюдненому документі на 55-ти сторінках члени Демпартії перелічили ті конституційні підстави, до яких вони можуть прив'язати пункти імпічменту Трампа. У доповіді зокрема зазначається: "Імпічмент - остання конституційна відповідь президенту, котрий хибно уявляє себе монархом".

Голова комітету з питань юстиції, демократ Джеррольд Надлер наголосив, що імпічмент - єдиний шлях, аби притягнути Трампа до відповідальності за його поведінку. "Президент Трамп зловживав своєю владою, зрадив інтересам нашої національної безпеки та завдав шкоди нашим виборам, і все це - заради власної вигоди", - заявив Надлер, цитує агенція новин Reuters. "Конституція містить лише один правовий засіб у відповідь на його протиправну поведінку - імпічмент", - додав конгресмен-демократ.

Доповідь укладено за зразком аналогічних документів, представлених 1974 та 1988 року під час розслідувань щодо імпічменту президентів Річарда Ніксона та Білла Клінтона, зазначає агенція новин dpa.

Нагадаємо, 5 грудня спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила про початок процедури складання пунктів обвинувачення щодо оголошення імпічменту президенту Дональду Трампу.

Дивитись відео 01:56

Розслідування проти Трампа: важливий свідок - офіцер українського походження (20.11.2019)

Посилання в інтернеті

https://judiciary.house.gov/sites/democrats.judiciary.house.gov/files/documents/HCM%20FINAL%20v.3.pdf

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Розслідування проти Трампа: важливий свідок - офіцер українського походження (20.11.2019)  

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