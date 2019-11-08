 Комітет Генасамблеї ООН ухвалив нову резолюцію щодо прав людини в Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.11.2019

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Новини

Комітет Генасамблеї ООН ухвалив нову резолюцію щодо прав людини в Криму

Резолюція, ухвалена Третім комітетом Генасамблеї ООН, засуджує масові затримання активістів та закликає Росію припинити переслідування в анексованому Криму. Київ привітав ухвалення резолюції.

Комітет Генасамблеї ООН схвалив резолюцію щодо анексованого Криму

Комітет Генасамблеї ООН схвалив резолюцію щодо анексованого Криму

Третій комітет Генасамблеї ООН на засіданні у четвер, 14 листопада, підтримав проєкт резолюції щодо ситуації з правами людини в Криму. Про це повідомила місія України в ООН. За резолюцію віддали голоси 67 країн-членів комітету, проти проголосували 23.

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Резолюція засуджує масові затримання активістів та захисників прав людини на підставі звинувачень у підтримці тероризму, закликає припинити переслідування і звільнити осіб, затриманих за висловлення власних думок, зокрема до початку окупації, засуджує практики призову чоловіків до лав російської армії та кримінального переслідування тих, хто ухиляється від служби в армії країни-окупанта.

Окрім того, у документі міститься вимога негайно звільнити всіх незаконно затриманих громадян України та забезпечити їхнє безперешкодне повернення на батьківщину, а також заклик до міжнародної спільноти надалі засуджувати порушення РФ прав людини в Криму. Ця резолюція набере чинності після її прийняття Генасамблеєю ООН. Голосування має відбутися в грудні.

МЗС України привітав схвалення резолюції. "Цей документ є важливим елементом політики деокупації тимчасово окупованих територій України, яка послідовно здійснюється", - наголосили в міністерстві.

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