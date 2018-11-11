Комітет Генасамблеї ООН схвалив проект резолюції щодо Криму

Третій комітет Генеральної асамблеї ООН ухвалив у ніч на п'ятницю, 16 листопада, оновлений проект резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і Севастополі, Україна". Про це повідомив у Twitter український президент Петро Порошенко.

"Незважаючи на шалений опір Росії, Третій комітет ООН щойно ухвалив новий проект резолюції, що засуджує кричущі порушення прав людини, вчинені Росією, яка окупувала український Крим", - написав Порошенко.

Після голосування в Третьому комітеті проект буде спрямований на розгляд Генеральної асамблеї ООН, де голосування очікується в грудні цього року.

У даній резолюції основна увага приділяється питанню звільнення політичних в'язнів. Наголошується, що російська влада з 2014 року застосовує тортури, вибиває неправдиві свідчення у політично мотивованих справах, а також здійснює незаконні затримання та арешти громадян України.

У документі міститься вимога до міжнародних організацій та спеціалізованих установ ООН позначати в офіційних документах український півострів лише як "Автономна Республіка Крим та місто Севастополь (Україна), які є тимчасово окупованими Російською Федерацією".

На розгляд Третього комітету Генеральна асамблея ООН передає пункти порядку денного, що стосуються соціальних та гуманітарних питань, а також прав людини. Зокрема, комітет заслуховує доповідачів та незалежних експертів.

У вересні цього року моніторингова місія ООНз прав людини в Україні оприлюднила доповідь, у якій зазначила, що органи влади РФ в Криму продовжують систематично порушувати права людини на анексованому півострові та не виконувати зобов'язання, покладені на окупаційну державу відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Від свавілля правоохоронців найбільше страждають кримські татари.

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