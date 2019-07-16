Комітет виборців України фіксує масові порушення у "день тиші" перед виборами

Комітет виборців України (КВУ) в "день тиші" перед голосуванням на позачергових виборах у Верховну Раду фіксує масові факти порушень у різних областях України.

"Попри законодавчу заборону, 20 липня в округах все ще розміщено агітаційні матеріали політичних партій і кандидатів. Також упродовж останніх днів було розміщено нові білборди, які не мають вихідних даних, але при цьому виконані в стилістиці окремих кандидатів та партій", - зазначають у КВУ.

Загалом Комітет повідомив про факти незаконної агітації в Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Донецькій, Одеській, Херсонській, Черкаській, Закарпатській та Чернігівській областях, передає агентство "Інтерфакс-Україна". Крім того, в інтернеті також активно присутня реклама кандидатів і партій. Як повідомлялося, 20 липня в Україні - "день тиші". Під час нього заборонені передвиборна агітація та масові акції на підтримку партій чи кандидатів у народні депутати.

Поліція Києва зафіксувала 642 порушення за весь період кампанії

Водночас, як повідомила поліція Києва, за період передвиборної кампанії зареєстровано 642 порушення, розслідується 38 кримінальних проваджень.

За даними відділу комунікації поліції Києва, найбільше правопорушень пов'язано з незаконною агітацією - 354 випадки, можливим підкупом виборців - 51, хуліганством - 41, конфліктами - 40, перешкоджанням виборчому праву - 16, пошкодженням майна - 9. За фактами порушень слідчі підрозділи розслідують 38 кримінальних проваджень. У поліції зауважили, що під час виборів правоохоронці переведені на посилений варіант несення служби.

Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня. У них беруть участь 22 партії та більше п'яти тисяч кандидатів.

Дивитись відео 03:40 Поділитись Парламентські вибори 2019: усе, що треба знати (15.07.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3M5LT Парламентські вибори 2019: усе, що треба знати (15.07.2019)