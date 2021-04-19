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Комітет виборців України (КВУ)

Два роки після стадіонних дебатів: КВУ проаналізував передвиборні обіцянки Зеленського

Два роки після стадіонних дебатів: КВУ проаналізував передвиборні обіцянки Зеленського 19.04.2021

Володимир Зеленський не виконав свої основні передвиборні обіцянки, які оголосив на дебатах на НСК "Олімпійський" у 2019 році. Такого висновку дійшов Комітет виборців України.

Закон про всеукраїнський референдум: ядерна кнопка чи порятунок демократії?

Закон про всеукраїнський референдум: "ядерна кнопка" чи порятунок демократії? 26.01.2021

Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум. Одні критикують, що це - "ядерна кнопка" для України, інші кажуть, що такий закон був потрібен уже давно.

Другий тур виборів мерів в низці міст України пройшов відповідно до стандартів - КВУ

Другий тур виборів мерів в низці міст України пройшов відповідно до стандартів - КВУ 23.11.2020

Другий тур виборів мерів 22 листопада у низці України міст відбувся відповідно до стандартів. Утім в п'яти містах спостерігачі зафіксували технології підкупу виборців, повідомили у Комітеті виборців України.
Місцеві вибори: маніпуляції зі зміною виборчої адреси можуть спотворити результати

Місцеві вибори: маніпуляції зі зміною виборчої адреси можуть спотворити результати 23.10.2020

На місцевих виборах в Україні можуть бути маніпуляції з голосами тих, хто змінив свою виборчу адресу, застерігають спостерігачі. Зловживання уможливлює спрощена система перереєстрації виборчої адреси для ВПО.
Місцеві вибори в Україні: вічна проблема кандидатів-клонів і як з нею боротися

Місцеві вибори в Україні: вічна проблема кандидатів-клонів і як з нею боротися 05.10.2020

Щоразу на виборах в Україні реєструють підозріло багато кандидатів-однофамільців. Не стали винятком і місцеві вибори-2020. Експерти оцінили реальні шанси, чи можна притягнути маніпуляторів до відповідальності.
Чому слуги народу не люблять уряд Шмигаля

Чому "слуги народу" не люблять уряд Шмигаля 13.08.2020

Уряд Дениса Шмигаля за кілька місяців встиг розробити 89 законопроєктів, але Верховна Рада розглянула лише чотири з них. Чим пояснюється таке ігнорування?

У Слузі народу офіційно ніхто не працює - КВУ

У "Слузі народу" офіційно ніхто не працює - КВУ 21.11.2019

У партії "Слуга народу" офіційно не працює жодної особи, про це повідомили у Комітеті виборців України з посиланням на фінансові звіти. Також правляча в Україні партія офіційно не витрачала коштів на заробітну плату.
Голосування на виборах до ВР загалом відповідало законодавству та стандартам - КВУ

Голосування на виборах до ВР загалом відповідало законодавству та стандартам - КВУ 22.07.2019

Позачергові вибори до українського парламенту було проведено відповідно до вимого українського законодавства та міжнародних стандартів, вважають у КВУ.
Фінансування партій в Україні: чорні каси та інші схеми (відео)

Фінансування партій в Україні: чорні каси та інші схеми (відео) 05.07.2019

Виборчі фонди українських партій досі фінансуються переважно нелегально - попри те, що вони тепер отримують гроші від держави. Ось як це відбувається.

Що пропонує, а про що мовчить передвиборча програма Слуги народу

Що пропонує, а про що мовчить передвиборча програма "Слуги народу" 14.06.2019

Чого варто очікувати у новій Верховній Раді від новоствореної партії "Слуга народу"? На прохання DW, політичні експерти проаналізували програмний маніфест політсили, яка наразі лідирує у соціологічних опитуваннях.
Провал виборчого законопроекту: перша невдача Зеленського

Провал виборчого законопроекту: перша невдача Зеленського 22.05.2019

Новий президент Володимир Зеленський пропонував депутатам скасувати мажоритарку та знизити прохідний бар'єр для партій на виборах до трьої відсотків. Парламентарі на це не пішли та обурилися через питання списків.
Порушення в другому турі виборів президента не вплинуть на результати - КВУ

Порушення в другому турі виборів президента не вплинуть на результати - КВУ 22.04.2019

Зафіксовані під час повторного голосування на виборах президента України порушення не мали системного характеру й не зможуть вплинути на результат волевиявлення, запевняють у Комітеті виборців України.
Вибори в Україні: остання можливість змінити місце голосування

Вибори в Україні: остання можливість змінити місце голосування 15.04.2019

15 квітня українці мають останню можливість змінити своє місце голосування в другому турі виборів президента України. Досвід першого туру демонструє: багато кому для цього доводиться пройти через "усі сім кіл пекла".
Білборди з Путіним і Слуга народу: чи порушують кандидати закон - #LocalHeroes (відео)

Білборди з Путіним і "Слуга народу": чи порушують кандидати закон - #LocalHeroes (відео) 11.04.2019

Активісти ВГО "Комітет виборців України" моніторять, чи порушують кандидати у президенти виборче законодавство. Вже 25 років вони борються за чесні вибори і чесну політичну рекламу. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.
ЦВК та Нацполіція: голосування і підрахунок відбулися без суттєвих порушень

ЦВК та Нацполіція: голосування і підрахунок відбулися без суттєвих порушень 01.04.2019

Центрвиборчком та Нацполіція України, а також громадські організації відзначили відсутність значних порушень на виборах президента України.

Уперше на вибори: чи піде українська молодь голосувати?

Уперше на вибори: чи піде українська молодь голосувати? 27.03.2019

На президентських виборах мають право проголосувати близько 30 мільйонів українців. Такими є дані ЦВК. 4 відсотки з них - це молодь, яка вперше отримала таке право. Голосуватиме, однак, далеко не кожна молода людина.
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