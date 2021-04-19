Комітет виборців України (КВУ)

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Другий тур виборів мерів 22 листопада у низці України міст відбувся відповідно до стандартів. Утім в п'яти містах спостерігачі зафіксували технології підкупу виборців, повідомили у Комітеті виборців України.
На місцевих виборах в Україні можуть бути маніпуляції з голосами тих, хто змінив свою виборчу адресу, застерігають спостерігачі. Зловживання уможливлює спрощена система перереєстрації виборчої адреси для ВПО.
Активісти ВГО "Комітет виборців України" моніторять, чи порушують кандидати у президенти виборче законодавство. Вже 25 років вони борються за чесні вибори і чесну політичну рекламу. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.