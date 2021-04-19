Комітет виборців України (КВУ)

Закон про всеукраїнський референдум: "ядерна кнопка" чи порятунок демократії?

Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум. Одні критикують, що це - "ядерна кнопка" для України, інші кажуть, що такий закон був потрібен уже давно.