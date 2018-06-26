 Комітет Бундестагу затвердив проект бюджету-2018 зі збільшенням витрат | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Комітет Бундестагу затвердив проект бюджету-2018 зі збільшенням витрат

Комітет Бундестагу з бюджетних питань затвердив проект федерального бюджету. Німеччина збільшує державні витрати, зокрема на поліцію. Але Бундесвер наразі не отримає більших коштів, яких вимагає міністерка фон дер Ляєн.

Комітет Бундестагу затвердив проект бюджету-2018

Комітет Бундестагу з бюджетних питань у ніч на четвер, 28 червня, затвердив проект федерального бюджету на 2018 рік, представлений міністром фінансів Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz). У ньому заплановані видатки на загальну суму 343,6 млрд євро - на чотири відсотки більше, ніж минулоріч. У попередньому проекті цей показник був затверджений на рівні 341 млрд євро, повідомляє агенція новин Reuters. Доходи від податкових надходжень, як очікується, складуть близько 321,3 млрд євро.

DW.COM

Урсула фон дер Ляєн обґрунтувала запит на додаткові 25 мільярдів євро збільшенням витрат на модернізацію.

Міноборони Німеччини оцінювало як боєготовну військову техніку, яка такою не є, вважають фахівці Федеральної рахункової палати. У міноборони відкидають критику. (26.05.2018)

З огляду на зростання кількості криз та конфліктів канцлерка Німеччини Анґела Меркель обіцяє збільшення видатків на оборону. За її словами, видатки на рівні двох відсотків ВВП не є "поза межами уяви". (14.05.2018)

Експерт фракції ХДС/ХСС у Бундестазі з питань бюджетної політики Екхардт Реберґ (Eckhardt Rehberg) привітав збільшення інвестицій на 2,8 мільярда євро - до 39,8 мільярда євро. Проект також вливає гроші в правоохоронну систему - закладено більше трьох тисяч нових робочих місць в поліції, ще 525 - у федеральне відомство кримінальної поліції. На голосування в парламент документ винесуть наступного тижня.

Раніше міністерка оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) попросила до кінця 2021 року виділити для збройних сил Німеччини на 15 мільйонів євро більше, ніж передбачено в кошторисі міністра фінансів Олафа Шольца (Olaf Scholz). Відповідні зауваження вона направила комітету, проте він не врахував їх. Додаткові кошти потрібні передовсім, щоб покрити витрати на закупівлю озброєнь, управління та утримання техніки і персоналу. Про проблеми з матеріальним станом Бундесверу неодноразово заявляли у Бундестазі.

Дивитись відео 02:18
Now live
02:18 хв

Блошиний ринок у Бонні: суцільний мотлох чи приховані скарби?

Аудіо й відео до теми

Блошиний ринок у Бонні: суцільний мотлох чи приховані скарби?  

Також за темою

Deutschland Olaf Scholz hält Pressekonferenz zum Haushalt 2018

Уряд ФРН схвалив бездефіцитний проект бюджету на 2018 рік 02.05.2018

Уряд ФРН схвалив проект бюджету на 2018 рік та бюджетний план до 2022 року, які передбачають бездефіцитність. Проект кошторису передбачає, зокрема, збільшення видатків на оборону.

Докладно

У новоствореному суді працюватиме 21 суддя

Вищий суд з питань інтелектуальної власності: у чому сенс?

Наступного року в Україні запрацює Вищий суд з питань інтелектуальної власності. 

Труби для Північного потоку-2

"Північний потік-2" готові будувати навіть без дозволу Данії

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" розпочнеться навіть без дозволу Данії. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  