Комітет Бундестагу затвердив проект бюджету-2018 зі збільшенням витрат

Комітет Бундестагу з бюджетних питань у ніч на четвер, 28 червня, затвердив проект федерального бюджету на 2018 рік, представлений міністром фінансів Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz). У ньому заплановані видатки на загальну суму 343,6 млрд євро - на чотири відсотки більше, ніж минулоріч. У попередньому проекті цей показник був затверджений на рівні 341 млрд євро, повідомляє агенція новин Reuters. Доходи від податкових надходжень, як очікується, складуть близько 321,3 млрд євро.

Експерт фракції ХДС/ХСС у Бундестазі з питань бюджетної політики Екхардт Реберґ (Eckhardt Rehberg) привітав збільшення інвестицій на 2,8 мільярда євро - до 39,8 мільярда євро. Проект також вливає гроші в правоохоронну систему - закладено більше трьох тисяч нових робочих місць в поліції, ще 525 - у федеральне відомство кримінальної поліції. На голосування в парламент документ винесуть наступного тижня.

Раніше міністерка оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) попросила до кінця 2021 року виділити для збройних сил Німеччини на 15 мільйонів євро більше, ніж передбачено в кошторисі міністра фінансів Олафа Шольца (Olaf Scholz). Відповідні зауваження вона направила комітету, проте він не врахував їх. Додаткові кошти потрібні передовсім, щоб покрити витрати на закупівлю озброєнь, управління та утримання техніки і персоналу. Про проблеми з матеріальним станом Бундесверу неодноразово заявляли у Бундестазі.