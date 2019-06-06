Комісарка Ради Європи з прав людини збирається відвідати Крим

Комісарка Ради Європи (РЄ) з прав людини Дуня Міятович планує відвідати анексований Росією Крим. Про це йдеться у відповіді прес-служби РЄ на запит DW. "Комісарка планує поїхати до Криму, але наразі це має ще бути підтверджено", - йдеться у відповіді. У ній також наголошується, що для того, щоб Міятович могла "вести роботу щодо прав людини на півострові", необхідно "з'ясувати багато моментів".

На запитання DW, яким чином узгоджується візит комісарки РЄ до окупованого Криму з українською владою і чи схвалив мандат на цей візит Комітет міністрів РЄ, у прес-службі не відповіли.

"Сіра зона" без прав людини

Інформацію про те, що російська влада та РЄ досягли домовленості про поїздку комісарки РЄ з прав людини до окупованого Криму, поширило російське інформагентство ТАСС. Згідно з повідомленням, домовленість була досягнута учора, 11 червня, під час засідання міжвідомчої комісії РФ у справах РЄ. Називається також дата візиту Дуні Міячтович до Криму: 7-11 жовтня.

На даний момент моніторинг ситуації зі станом прав людини у Криму ускладнений його статусом незаконно анексованої території. За українськими законами, в'їзд на півострів з території Росії є порушенням правил перетину державного кордону України. Якщо правозахисники в'їжджають у Крим з материкової України, російська влада, яка де-факто контролює ситуацію на півострові, не надає їм можливостей повноцінно виконувати свою роботу.

Востаннє комісар РЄ з прав людини Нільс Муйжнієкс відвідував анексований Криму у вересні 2014 року. У своєму звіті за результатами візиту він, зокрема, констатував, що окупаційна влада півострова чинить тиск на кримських татар, ЗМІ та правозахисників. Він також висловив побоювання, що Крим перетвориться "на велику сіру зону в центрі Європи, де не діє механізм захисту прав людини".