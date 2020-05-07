Кому повинна належати Києво-Печерська Лавра? (відео)

Українці вимагають розірвати договір з УПЦ МП про оренду Києво-Печерської Лаври. Відповідна петиція на сайті президента набрала необхідні 25 тисяч голосів. Чи є юридичні підстави? І чи підтримає це Володимир Зеленський?
Передати Києво-Печерську Лавру Православній церкві України - петицію з таким закликом на сайті президента підтримали понад 25 тисяч українців. Олексій Кравчук, автор петиції звинувачує Українську православну церкву Московського патріархату в антиукраїнській позиції та вважає, що держава має розірвати договір оренди з нею. Чи є юридичні підстави? І чи варто розраховувати на підтримку петиції Володимиром Зеленським?
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