 Кому повинна належати Києво-Печерська Лавра? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.05.2020

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Політика й суспільство

Кому повинна належати Києво-Печерська Лавра? (відео)

Українці вимагають розірвати договір з УПЦ МП про оренду Києво-Печерської Лаври. Відповідна петиція на сайті президента набрала необхідні 25 тисяч голосів. Чи є юридичні підстави? І чи підтримає це Володимир Зеленський?

Кому повинна належати Києво-Печерська Лавра? (picture-alliance/dpa)

Кому повинна належати Києво-Печерська Лавра?

Передати Києво-Печерську Лавру Православній церкві України - петицію з таким закликом на сайті президента підтримали понад 25 тисяч українців. Олексій Кравчук, автор петиції звинувачує Українську православну церкву Московського патріархату в антиукраїнській позиції та вважає, що держава має розірвати договір оренди з нею. Чи є юридичні підстави? І чи варто розраховувати на підтримку петиції Володимиром Зеленським? 

 

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