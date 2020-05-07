Кому повинна належати Києво-Печерська Лавра? (відео)

Передати Києво-Печерську Лавру Православній церкві України - петицію з таким закликом на сайті президента підтримали понад 25 тисяч українців. Олексій Кравчук, автор петиції звинувачує Українську православну церкву Московського патріархату в антиукраїнській позиції та вважає, що держава має розірвати договір оренди з нею. Чи є юридичні підстави? І чи варто розраховувати на підтримку петиції Володимиром Зеленським?