Комуністична партія Китаю – китайська політична партія.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "КПК". Комуністична партія Китаю (КПК) є правлячою політичною силою в Китайській Народній Республіці. КПК була заснована 1921 року. З того часу він пересувається в інвалідному візку. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.