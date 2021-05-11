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Комуністична партія Китаю (КПК)

Комуністична партія Китаю – китайська політична партія.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "КПК". Комуністична партія Китаю (КПК) є правлячою політичною силою в Китайській Народній Республіці. КПК була заснована 1921 року. З того часу він пересувається в інвалідному візку. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Угорщина - найвірніший партнер Китаю у Євросоюзі

Угорщина - найвірніший партнер Китаю у Євросоюзі 11.05.2021

Жодна інша країна ЄС не має таких тісних політичних відносин з КНР, як Угорщина. Прем'єр Орбан і його оточення мають від цього економічний зиск, але загалом доводиться сумніватися в користі такого партнерства для країни.
ВАКС відмовив НАБУ продовжити термін розслідування у справі ОАСК

ВАКС відмовив НАБУ продовжити термін розслідування у справі ОАСК 13.01.2021

Вищий антикорупційний суд пояснив своє рішення тим, що клопотання детектива НАБУ не відповідає вимогам КПК України. Ухвала ВАКС оскарженню не підлягає.
Коментар: Етнічний соціалізм Китаю

Коментар: Етнічний соціалізм Китаю 04.10.2020

Те, що комуністичні режимі утискають інакодумців, - уже традиція. Але брутальна політика китайського лідера Сі Цзіньпіна щодо етнічних меншин - нове явище, вважає Александер Ґерлах.
Обвинуваченого у злочинах на Майдані звільнили з-під варти через рішення КСУ

Обвинуваченого у злочинах на Майдані звільнили з-під варти через рішення КСУ 26.06.2019

На підставі рішення КСУ про неконституційність норми КПК про безальтернативне тримання під вартою звільнено ексначальника управління СБУ, обвинуваченого у злочинах проти Майдану.

КСУ задовольнив скаргу Надії Савченко

КСУ задовольнив скаргу Надії Савченко 25.06.2019

Конституційний суд України визнав неконституційною норму КПК щодо тримання під вартою без можливості застави або взяття на поруки підозрюваних у держзраді чи тероризмі.

Китай планує підвищити у 2018 році військові витрати

Китай планує підвищити у 2018 році військові витрати 05.03.2018

На Всекитайських зборах народних представників обговорюють питання про військовий бюджет і скасування часових рамок перебування на посаді президента КНР.

Сі Цзіньпіна переобрали генсеком Компартії Китаю ще на п'ять років

Сі Цзіньпіна переобрали генсеком Компартії Китаю ще на п'ять років 25.10.2017

Лідера Китаю Сі Цзіньпін на засіданні центрального комітету переобрали генеральним секретарем Комуністичної партії ще на п'ять років. Він представив також нове партійне керівництво.
У Пекіні завершився з'їзд Компартії Китаю: Сі Цзіньпін зміцнив свої позиції

У Пекіні завершився з'їзд Компартії Китаю: Сі Цзіньпін зміцнив свої позиції 24.10.2017

На з'їзді Компартії Китаю ім'я Сі Цзіньпіна було внесено до статуту партії нарівні з Мао Цзедуном та Ден Сяопіном. Це символізує зміцнення його влади в партії та країні.
З'їзд Компартії Китаю як багатоходівка Сі Цзіньпіна

З'їзд Компартії Китаю як багатоходівка Сі Цзіньпіна 18.10.2017

У Китаї відкрився 19-ий з'їзд Компартії, на якому голова КНР Сі Цзіньпін може ініціювати рішення про подальше зміцнення своєї влади за допомогою перестановок у керівництві партії.
Сі Цзіньпін відкрив з'їзд Компартії Китаю

Сі Цзіньпін відкрив з'їзд Компартії Китаю 18.10.2017

Лідер Китаю Сі Цзіньпін відкрив з'їзд Компартії Китаю. У промові він визнав низку викликів, які стоять перед народною республікою. Очікують, що на з'їзді буде оновлено верхівку партії.
Маски-шоу і все дарма? Чому корупціонери в Україні уникають арешту

"Маски-шоу" і все дарма? Чому корупціонери в Україні уникають арешту 30.05.2017

Підозрюваним у корупційних злочинах допомагає поблажливість судів і законодавства, а також погана підготовка сторони обвинувачення, кажуть експерти. DW з'ясовувала, чому затриманих так швидко відпускають з-під варти.
Китай: Сі Цзиньпін отримав звання ядра партії

Китай: Сі Цзиньпін отримав звання "ядра партії" 27.10.2016

Таким чином лідера Китаю певною мірою прирівняли до Мао Цзедуна та Дена Сяопіна. Позиції Сі Цзиньпіна значно посилилися перед зміною більшості членів постійного комітету Політбюро КПК наступної осені.
Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці 26.09.2016

В'язниці у Німеччині жителям бідних країн можуть здатися вельми комфортабельними закладами. Зрештою, у тюрмі йдеться про позбавлення волі, а не про покарання нестерпними житловими умовами.
Панамські документи: Родичі китайських високопосадовців використовують офшори

"Панамські документи": Родичі китайських високопосадовців використовують офшори 07.04.2016

За даними "панамських документів", щонайменше вісім теперішніх або колишніх членів постійного комітету Політбюро Комуністичної партії Китаю через родичів причетні до діяльності офшорних компаній.
СІЗО розвантажили, систему не змінили

СІЗО розвантажили, систему не змінили 26.08.2013

Новий Кримінальний процесуальний кодекс частково розв’язав проблему переповнених слідчих ізоляторів України. Утім, судова практика залишається недемократичною, критикують правозахисники і адвокати.
Адвокат Тимошенко: у справі з довічним строком екс-прем'єра позбавляють захисту

Адвокат Тимошенко: у справі з довічним строком екс-прем'єра позбавляють захисту 19.01.2013

Тимошенко позбавляють можливості захищатись у справі про вбивство депутата, яка уже цими днями може опинитись у суді. Про це в інтерв'ю DW повідомив адвокат екс-прем'єра Олександр Плахотнюк.
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