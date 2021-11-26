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Комунізм

Визнання Голодомору геноцидом: завдяки кому українці запалюють свічку у вікні (26.11.2021) 26.11.2021

Пів століття мовчанки про Голодомор, найбільшу трагедію українців ХХ століття, першим порушив американський історик Джеймс Мейс. Саме завдяки його задуму українці нині запалюють свічку у вікні в пам'ять про тих, кого замордували голодом.

Французьке село, де переміг комунізм (07.09.2021) 07.09.2021

На півдні Франції є селище, де на виборах досі незмінно перемагають комуністи. Востаннє вони набрали понад 90 відсотків голосів, тоді як у середньому по Франції лише 3%. У чому особливість цього французького "острівця комунізму"?
Комуністичне село у Франції - Європа у фокусі (відео)

Комуністичне село у Франції - "Європа у фокусі" (відео) 06.09.2021

Хвиля біженців з Афганістану в Німеччині. "Ігри" Лукашенка на кордоні Євросоюзу. Єдиний італійський пляж, де дозволено купатися з собаками. Дивіться в актуальному випуску європейського тижневика DW "Європа у фокусі".

"Ігри" Лукашенка на кордоні Євросоюзу - "Європа у фокусі" (06.09.2021) 06.09.2021

Комуністичне село у Франції. Біженці у Німеччині: чому в 2021-му не буде як у 2015-му. А також інші теми у європейському тижневику.

Стежка вздовж Берлінського муру - 160 кілометрів слідами холодної війни

Стежка вздовж Берлінського муру - 160 кілометрів слідами "холодної війни" 13.08.2021

13 серпня 2021-го виповнюється 60 років початку зведення Берлінського муру. Цей 160-кілометровий маршрут нагадує про часи, коли Берлін був розділений на дві частини.

Розділена столиця: 60 років спорудженню Берлінського муру

Розділена столиця: 60 років спорудженню Берлінського муру 13.08.2021

Після завершення Другої світової війни Берлін уже був розділеним містом, однак вільний рух людей тривав до 13 серпня 1961 року. Докладніше про історію спорудження Берлінського муру - у матеріалі DW.

Протести на Кубі: "Геть диктатуру!" (фотогалерея) 13.07.2021

Тисячі людей вийшли на акції протесту на Кубі - рідкісне явище для острову, на якому панує комуністичний режим. Пусті полиці магазинів, репресії та коронавірус підживлюють обурення.
Протести на Кубі: Геть диктатуру!

Протести на Кубі: "Геть диктатуру!" 13.07.2021

Тисячі людей беруть участь у акціях протесту на Кубі - рідкісне явище для острову, на якому панує комуністичний режим. Пусті полиці магазинів, репресії та коронавірус підживлюють обурення.
Між Ізраїлем і Польщею виник конфлікт через законопроєкт Варшави

Між Ізраїлем і Польщею виник конфлікт через законопроєкт Варшави 27.06.2021

МЗС Ізраїлю викликає посла Польщі, бо вважає, що польський законопроєкт завадить повертати або відшкодовувати власність людям, які пережили Голокост, та їхнім родичам. Варшава також чекає на диппредставника Ізраїлю.
Депортація литовців до Сибіру: діти засланців - про долі своїх сімей

Депортація литовців до Сибіру: діти засланців - про долі своїх сімей 14.06.2021

14 червня 1941 року радянська окупаційна влада почала масову депортацію жителів країн Балтії до Сибіру і Казахстану. Діти засланих литовців розповіли DW трагічні історії своїх батьків.
Міжнародний жіночий день 8 березня: хто вигадав це свято

Міжнародний жіночий день 8 березня: хто вигадав це свято 08.03.2021

Клара Цеткін активно боролася за права жінок. Її ім'я нерозривно пов'язане зі святкуванням Міжнародного жіночого дня. DW підсумувала, що ще варто знати про життя німецької революціонерки.
У Львові відкрили провадження за шапку з серпом і молотом

У Львові відкрили провадження за шапку з серпом і молотом 29.12.2020

19-річному киянину загрожує до п'яти років позбавлення волі за використання комуністичної символіки на одязі. Він зайшов у кав'ярню у Львові у шапці з серпом і молотом.
Як німкеня голодувала у 1933-му в Україні (відео)

Як німкеня голодувала у 1933-му в Україні (відео) 28.11.2020

Маґда Хоманн пережила в Україні колективізацію і Голодомор, а про свої поневіряння розповіла у листах до рідних у Німеччині. Її свідчення - унікальний документ того часу.

"На що перетворилася багата Україна": як німкеня пережила Голодомор (27.11.2020) 27.11.2020

Німкеня Маґда Хоманн після Першої світової закохалась у військовополоненого українця і переїхала з ним на Вінниччину. В Україні жінка пережила колективізацію і Голодомор, а про свої поневіряння розповіла у листах до рідних у Німеччині. Її свідчення - унікальний документ часу.

Місцями Голодомору в Києві: онлайнекскурсія (27.11.2020) 27.11.2020

Голодомор 1932-1933 років, від якого загинули мільйони українців, був не лише по селах. Про те, як пережив Голодомор Київ, розповідає мобільний додаток Track Holodomor History.

Коментар: Етнічний соціалізм Китаю

Коментар: Етнічний соціалізм Китаю 04.10.2020

Те, що комуністичні режимі утискають інакодумців, - уже традиція. Але брутальна політика китайського лідера Сі Цзіньпіна щодо етнічних меншин - нове явище, вважає Александер Ґерлах.
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