Компроміс між ХДС та ХСС: соціал-демократи хочуть додаткових консультацій

Керівництво Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) заявляє про потребу в подальших консультаціях із партнерами по коаліції - консервативними Християнсько-демократичним союзом (ХДС) та Християнсько-соціальним союзом (ХСС) - стосовно компромісу щодо біженців. Про це заявила голова СДПН Андреа Налес (Andrea Nahles) ввечері у вівторок, 3 червня, після зустрічі комітету коаліції - керівництва трьох партій. Як зазначила Налес, сторони провели інтенсивні переговори та досягли певного прогресу, але "ми ще не повністю разом", цитує агенція AFP. Вона анонсувала ще одну зустріч комітету коаліції ввечері 5 липня.

"Обговорення все ще триває і нам потрібен час, щоб все чітко зробити", - зазначив міністр фінансів та віце-канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), який також був присутній на зустрічі, цитує агенція dpa. За його словами, необхідні вивірені правові рішення, а не лише політичні заяви. Утім він, як і Налес, налаштований оптимістично щодо можливості виробити єдину позицію з консерваторами.

Під час зустрічі сторони обговорили плани щодо створення у Німеччині поблизу кордону з Австрією так званих "транзитних центрів". З них шукачів притулку, зареєстрованих в інших країнах ЄС, планується повертати до цих країн.

Чимало провідних соціал-демократів жорстко критикують цю пропозицію. За словами заступника голови СДПН Ральфа Штеґнера (Ralf Stegner), в коаліційній угоді ХДС, ХСС та СДПН немає згадки про "транзитні центри". У 2015 році схожі центри пропонували створити в ХСС, але потім від ідеї відмовилися - значною мірою через опір соціал-демократів.

Нагадаємо, причиною суперечки в німецькому уряді стала позиція міністра внутрішніх справ країни Горста Зеегофера (Horst Seehofer), який наполягав на забороні перетину німецького кордону для мігрантів, які вже зареєстровані в інших країнах ЄС. Анґела Меркель застерігала від односторонніх дій Берліна та обіцяла загальноєвропейське вирішення цього питання. Ввечері 2 липня вони досягли компромісу.